OnePlus tire la mise à jour OxygenOS 12 boguée pour la série OnePlus 9 après le contrecoup de l’utilisateur

OnePlus a retiré Android-12 OxygenOS 12, sorti la semaine dernière sur OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, à la suite d’une pléthore de plaintes d’utilisateurs concernant des bugs et des problèmes.

Dans une déclaration à Android Police, le fabricant chinois de smartphones a déclaré : « Nous sommes conscients des problèmes causés par la mise à jour OxygenOS 12 et notre équipe logicielle est en train de les résoudre. »

« Nous suspendrons cette mise à jour logicielle et déploierons une nouvelle itération dès que possible. »

La mise à jour du logiciel a été largement critiquée par les utilisateurs et les critiques. La police Android elle-même a qualifié la mise à jour de « horrible » et a signalé la nécessité de basculer les paramètres pour que l’affichage 120 Hz fonctionne à nouveau et le plantage fréquent de certains menus comme certains des problèmes qui affectent le logiciel.

Les utilisateurs de OnePlus se sont également rendus sur les réseaux sociaux pour signaler leur mécontentement face à la mise à jour stable d’OxygenOS 12. Les utilisateurs ont signalé des bogues tels que des problèmes pour passer et recevoir des appels, des fonctionnalités promises manquantes et la suppression de celles existantes. Tel était le tollé parmi les utilisateurs que OnePlus est entré en action pour donner à ceux qui avaient installé le logiciel la possibilité de revenir à OxygenOS 11.

Lorsque le PDG Pete Lau a annoncé la fusion avec Oppo, une autre marque appartenant à BBK Electronics, l’une de ses promesses était des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables. Lau, qui a fondé OnePlus, a déclaré à l’époque : « Je suis convaincu que ce changement sera positif pour notre communauté et nos utilisateurs. Avec cette intégration plus poussée avec Oppo, nous aurons plus de ressources à portée de main pour créer des produits encore meilleurs pour vous. Cela nous permettra également d’être plus efficaces.

Cependant, la volte face rapide de la société sur la débâcle d’OxygenOS 12 a montré que l’intégration en douceur qu’elle avait mise en avant n’a pas fonctionné jusqu’à présent. On ne sait pas non plus quand OnePlus publiera une version révisée d’OxygenOS 12.

OnePlus n’est pas la seule marque à avoir des problèmes avec les nouvelles mises à jour. Le One UI 4 de Samsung, qui a commencé à être déployé pour le Galaxy Z Flip 3 et le Z Fold 3 la semaine dernière, a également été bogué, selon des rapports. Même Google a eu du mal à rendre les téléphones Pixel parfaitement propres, les utilisateurs signalant des problèmes de connectivité, apparemment causés par un bogue Android 12.

