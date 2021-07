OnePlus travaille peut-être sur une tablette Android pour défier Samsung

OnePlus, qui a récemment annoncé une « intégration plus poussée » avec OPPO, pourrait se préparer à entrer sur le marché des tablettes. Comme l’a repéré MySmartPrice, le célèbre fabricant de smartphones a déposé une marque auprès de l’EUIPO pour le nom « OnePlus Pad ».

Bien que OnePlus n’ait pas encore confirmé son intention de lancer officiellement une tablette Android, sa marque sœur Realme a annoncé le mois dernier une nouvelle tablette appelée Realme Pad. La tablette devrait être dévoilée aux côtés du Realme Book, son premier ordinateur portable. Les rumeurs suggèrent qu’OPPO et Vivo devraient également sortir leurs premières tablettes avant la fin de l’année.

Bien que le dépôt de la marque EUIPO confirme que OnePlus envisage de lancer une tablette, rien ne garantit toujours que le “OnePlus Pad” verra le jour. Si la société travaille effectivement sur une réponse aux meilleures tablettes Samsung, plus de détails sur la tablette pourraient apparaître en ligne dans les mois à venir.

Étant donné que OnePlus est désormais officiellement une sous-marque OPPO, il y a de fortes chances que les deux sociétés travaillent ensemble sur leurs premières tablettes. Comme l’a confirmé OnePlus la semaine dernière, sa fusion avec OPPO lui permettra de fournir des mises à jour de ses appareils phares pendant au moins trois ans. OnePlus 8 et les appareils phares OnePlus plus récents sont désormais garantis de recevoir trois mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité. Cependant, les téléphones de la série Nord de milieu de gamme de la société ne recevront que deux mises à jour majeures du système d’exploitation et trois ans de mises à jour de sécurité.

