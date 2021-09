OnePlus travaille peut-être sur une version moins chère du OnePlus Buds Pro

Les OnePlus Buds Pro sont les derniers écouteurs sans fil les plus récents et les plus haut de gamme de la société. Les OnePlus Buds Pro offrent une suppression active du bruit, une excellente expérience audio et une bonne autonomie de la batterie, le tout pour un prix de Rs 9 990.

Maintenant, la société travaillerait sur une nouvelle paire d’écouteurs sans fil véritables abordables qui auraient une fonction d’annulation active du bruit et auraient également un prix agressif. Selon le pronostiqueur Max Jambor, OnePlus travaille sur une paire d’écouteurs moins chère qui serait également dotée de la fonction ANC.

1+ travaille sur une nouvelle paire d’écouteurs – moins chère – avec ANC. Une sorte d’édition Lite des Buds ProJ’aime vraiment les Buds Pro, donc je suis curieux de savoir ce que ces moins chers ont à offrir30 août 2021

Voir plus

Il dit également que les prochains bourgeons seront une sorte d’édition Lite du Buds Pro. OnePlus est entré sur le marché TWS l’année dernière avec les OnePlus Buds au prix de 4 999 Rs. Plus tard, la société a lancé les OnePlus Buds Z pour 2 999 Rs et cette année, avec le Nord 2, la société a dévoilé le OnePlus Buds Pro pour 9 990 Rs.

Le OnePlus Buds Pro offre des fonctionnalités premium telles que la suppression active du bruit, la charge sans fil, l’indice IP55, la charge rapide, etc. Avec le nouveau modèle moins cher du OnePlus Buds Pro, nous pourrions voir OnePlus omettre quelques-unes de ces fonctionnalités pour maintenir le prix vers le bas. Étant donné que le pronostiqueur a confirmé la présence d’ANC, cela restera l’une des caractéristiques principales des nouveaux bourgeons.

OnePlus Buds Z (Crédit image : Srivatsa Ramesh)

OnePlus a capturé la deuxième place sur le marché TWS

Selon un rapport de Counterpoint Research, OnePlus est la deuxième marque TWS d’Inde avec une part de marché de 12% avec seulement deux produits OnePlus Buds et Buds Z. Cela pourrait également être l’une des raisons pour lesquelles OnePlus envisage de lancer une version moins chère de les OnePlus Buds Pro. Bien que nous n’ayons toujours pas de chronologie avec plus de détails sur les nouveaux bourgeons, il pourrait s’agir du successeur du OnePlus Buds Z à partir de 2020.