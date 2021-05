OnePlus TV 40Y1 est lancé avec Android 9, écran Full HD pour Rs 21999

La série Y de téléviseurs abordables de OnePlus a augmenté d’un. La société a lancé aujourd’hui le OnePlus TV 40Y1 en Inde. Le nouveau téléviseur rejoint les téléviseurs 32 pouces et 43 pouces existants de la série.

Tout comme ses frères et sœurs, le nouveau OnePlus TV 40Y1 fonctionne sur la plate-forme Android TV, avec Android 9 sous le capot. Ce n’est pas le dernier logiciel, car de nombreux téléviseurs Android plus grands d’autres marques comme Xiaomi sont maintenant passés à Android 10. De plus en plus de téléviseurs haut de gamme font également la transition vers Android 11. Néanmoins, vous aurez accès au Google Play Store sur il, la possibilité de charger les applications de manière secondaire et les capacités Chromecast intégrées, vous ne devriez donc pas ressentir beaucoup de différence en termes de fonctionnalités par rapport aux nouvelles versions d’Android TV.

Pendant ce temps, le nouveau OnePlus TV propose l’interface utilisateur standard d’Android TV ainsi que la possibilité d’utiliser l’interface utilisateur OxygenPlay de OnePlus pour des recommandations de contenu personnalisées.

Vous obtenez également un bouton Assistant Google sur la télécommande du OnePlus 40Y1. Cela vous permettra d’utiliser votre voix pour rechercher du contenu et contrôler le téléviseur.

Conception et spécifications du OnePlus TV 40Y1

Le nouveau téléviseur OnePlus de 40 pouces est doté de bordures finies et d’un écran Full HD (1920 x 1080) avec un rapport écran / corps de 93%. Comme les ensembles de la série Y existants, le dernier modèle prend également en charge la gamme de couleurs DCI-P3 93% pour la vivacité et la précision des couleurs.

Les haut-parleurs Wstereo gèrent le son du téléviseur avec l’amélioration Dolby Atmos.

Pour la connectivité, vous obtenez Bluetooth 5, Wi-Fi 2,4 GHz, deux ports HDMI, deux ports USB, un port Ethernet, un port d’antenne et un port audio optique.

Comme c’est le cas avec tous les téléviseurs OnePlus, vous pouvez utiliser l’application OnePlus Connect pour contrôler le nouveau OnePlus TV 40Y1. L’application vous permet de saisir des requêtes de recherche à l’aide de votre téléphone, de contrôler le volume de votre téléviseur, de changer d’application, etc.

Prix ​​et disponibilité OnePlus TV 40Y1

Le OnePlus TV 40Y1 est au prix de Rs 21999 (~ 301 $). Il sera bientôt disponible sur Flipkart.