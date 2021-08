OnePlus utilise un emballage de style Lunchables pour relancer le OnePlus 9 Pro

in

TL;DR

Une édition limitée OnePlus 9 arrive dans un emballage de style Lunchables. Seules 15 unités sont distribuées via le compte Instagram OnePlus US. Le téléphone et ses accessoires fournis sont les mêmes.

Dans un coup marketing inhabituel pour la rentrée, le OnePlus 9 Pro obtient une édition limitée avec un emballage « Snackable », imitant les Oscar Mayer Lunchables que de nombreux étudiants emmènent avec eux dans leurs sacs à dos.

OnePlus ne donne que 15 téléphones en édition limitée via son compte Instagram américain, à partir du 23 août, rapporte SlashGear. Bien que OnePlus ne semble pas avoir conclu d’accord avec Oscar Mayer, l’emballage fait beaucoup de clins d’œil à la conception de Lunchables, mettant par exemple en évidence la prise en charge de la 5G et un affichage à 120 Hz en tant que faits nutritionnels.

Rien sur le téléphone ou ses accessoires n’a changé. Les seules autres choses dans la boîte sont le câble Warp de OnePlus et l’adaptateur Warp Charge 65T, ce dernier permettant une charge de 65W.

Le 9 Pro a été expédié pour la première fois en mars 2021. Le produit haut de gamme de OnePlus utilise un écran AMOLED de 6,7 pouces et propose d’autres fonctionnalités « premium » telles qu’un appareil photo principal de 48 mégapixels et un logiciel d’appareil photo développé en collaboration avec Hasselblad .

La rentrée est une cible importante pour de nombreux fabricants d’électronique. De nombreux étudiants ont légitimement besoin de nouveaux téléphones, ordinateurs, tablettes et autres équipements, offrant l’opportunité idéale d’intégrer une nouvelle génération dans l’écosystème d’une entreprise.