OnePlus vient de dévoiler sa réponse aux AirPods Pro d’Apple

Si vous êtes une entreprise qui fabrique des écouteurs sans fil ces jours-ci, vous avez deux options. Et tout se résume à un seul type de fonctionnalité. Premièrement, il existe des alternatives AirPods qui ne prennent pas en charge la suppression du bruit. Ensuite, il existe des AirPods Pro et des appareils similaires de concurrents Apple dotés d’une suppression active du bruit. OnePlus a publié sa meilleure réponse aux AirPods d’Apple l’année dernière, et il a maintenant une réponse aux AirPods Pro. OnePlus a dévoilé jeudi le nouveau OnePlus Buds Pro aux côtés du tout nouveau smartphone OnePlus Nord 2.

L’annonce de Buds Pro n’est guère surprenante. S’appuyant sur le succès des OnePlus Buds Z, les OnePlus Buds sont arrivés il y a près d’un an. À l’époque, OnePlus avait annoncé le smartphone milieu de gamme Nord de première génération et les nouveaux Buds à 79 $. Il est logique de voir les successeurs du fabricant chinois de combinés. Le Nord 2 est le rafraîchissement attendu du téléphone économique de l’année dernière. Mais OnePlus Buds Pro représente un tout nouveau produit. Le nouveau modèle présente un nouveau design, une prise en charge de la suppression du bruit et un prix plus élevé.

Spécifications OnePlus Buds Pro

Les OnePlus Buds ressemblaient aux AirPods, il n’est donc pas surprenant de voir les Buds Pro ressembler aux AirPods Pro. Les nouveaux écouteurs sans fil sont dotés d’une tige plus petite et d’un boîtier plus volumineux par rapport à l’alternative moins chère.

Mis à part les changements de conception, OnePlus affirme que la principale caractéristique du Buds Pro est « l’annulation adaptative intelligente du bruit (ANC) » que la société qualifie de système « de pointe ».

Écouteurs OnePlus Buds Pro blancs avec étui de chargement assorti. Source de l’image : OnePlus

L’ANC intelligent “étouffe intelligemment les fréquences sonores indésirables en temps réel, telles que le bruit environnemental ou le bavardage, en ajustant le niveau d’annulation du bruit en conséquence pour que les utilisateurs restent immergés et non distraits de leurs morceaux”. OnePlus explique que chaque bourgeon dispose d’un système à trois micros qui peut filtrer activement les niveaux de bruit jusqu’à 40 dB, selon les besoins. Les systèmes ANC conventionnels ont des niveaux fixes d’annulation du bruit, selon OnePlus. La société explique également que le système ANC intelligent comprend des algorithmes de réduction du bruit améliorés. Cette nouvelle conception contribuera également à réduire le bruit du vent.

Les OnePlus Buds Pro sont dotés du OnePlus Audio ID, un profil «soigneusement calibré» qui répond aux préférences sonores spécifiques à l’utilisateur. Les autres spécifications incluent des pilotes dynamiques de 11 mm, la prise en charge de Dolby Atmos, la connectivité Bluetooth 5.2 et une latence aussi faible que 94 ms avec le mode Pro Gaming activé. Les Buds Pro sont disponibles en noir ou en blanc.

Durée de vie de la batterie et prix

La durée de vie de la batterie est un détail essentiel pour toute paire d’écouteurs sans fil, qu’ils prennent ou non en charge l’ANC. Les OnePlus Buds Pro offrent 38 heures d’autonomie en tenant compte du boîtier de charge sans fil. Une session de charge de 10 minutes suffit pour 10 heures de lecture de musique, selon OnePlus. Les Buds classiques offrent 30 heures de lecture avec une charge complète et les mêmes 10 heures après 10 minutes de recharge.

Le nouveau OnePlus Buds Pro prend en charge la charge Warp et la charge sans fil Qi.

Les écouteurs seront lancés aux États-Unis et au Canada le 1er septembre, au prix de 149,99 $. Ce prix est bien inférieur à celui des AirPods Pro à 249 $, bien que les écouteurs d’Apple bénéficient généralement de remises importantes sur Amazon. À l’heure actuelle, par exemple, Amazon les propose à 189,99 $, ce qui correspond au prix le plus bas du détaillant en 2021. Les tout nouveaux Beats Studio Buds d’Apple se vendent également à 149 $ et prennent en charge la suppression active du bruit.

