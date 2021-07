Cette semaine, nous en avons appris un peu plus sur ce qui va arriver dans le prochain smartphone OnePlus. Le OnePlus Nord 2 devrait être annoncé le 22 juillet, mais grâce à « The Lab » de OnePlus, nous pourrions découvrir de nouveaux écouteurs. OnePlus a annoncé qu’il donnait aux fans la possibilité de tester le nouveau Nord 2 et le OnePlus Buds Pro, non annoncé auparavant, avant leur lancement.

Alors que OnePlus a déjà confirmé que le Nord 2 arriverait, l’introduction du Buds Pro est un peu un choc. L’année dernière, OnePlus a sorti son premier jeu d’écouteurs sans fil avec les OnePlus Buds. Ensuite, aux côtés du OnePlus 8T, nous avons découvert les OnePlus Buds Z, qui présentaient un design un peu plus ergonomique tout en incluant des embouts en silicone.

Ces deux options sont fermement placées parmi les meilleurs écouteurs sans fil bon marché, car les Buds Z peuvent être achetés pour moins de 40 $. Mais si le surnom “Pro” de ces nouveaux écouteurs est quelque chose, nous pouvons supposer que OnePlus pourrait travailler sur un modèle avec suppression active du bruit.

Avec l’annonce d’aujourd’hui, vous pouvez participer et avoir la chance d’essayer les deux produits à venir de la société. L’inscription commence aujourd’hui, dure jusqu’au 17 juillet, et OnePlus choisira ensuite les gagnants le 21 juillet. À partir de là, les appareils seront expédiés aux gagnants le 22 juillet, le même jour que l’événement OnePlus Nord 2. Peut-être que OnePlus a plus à nous montrer que le Nord 2, ou peut-être est-ce juste un moyen pour l’entreprise de commencer à créer un battage médiatique pour un autre produit.

