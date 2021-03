OnePlus Watch: ce que nous savons jusqu’à présent

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Mise à jour: 15 mars 2021 (1 h HE): La date de lancement de OnePlus Watch est maintenant confirmée. Lire la suite pour plus de détails!

Article original: 27 septembre 2020 (4 h HE): OnePlus aspire depuis longtemps à créer un écosystème d’appareils qui s’étend au-delà des smartphones. Les efforts de la société pour atteindre cet objectif ont commencé avec les écouteurs serre-nuque OnePlus Bullets Wireless en 2018. Depuis lors, OnePlus a élargi sa gamme avec des écouteurs TWS, des chargeurs sans fil et même des téléviseurs. Cependant, l’espace des appareils portables de fitness est celui que le fabricant n’a pas touché jusqu’à présent. Ceci est sur le point de changer.

D’Oppo à Realme, en passant par Vivo – toutes les sociétés sœurs de OnePlus sous l’égide de BBK Electronics ont annoncé ou lancé un portable de fitness. Les montres intelligentes Oppo et Vivo sont les dernières de cet assaut et, à première vue, OnePlus n’est pas loin derrière. Entrez dans la montre OnePlus.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur les débuts de OnePlus dans la catégorie des montres intelligentes, mais nous résumerons toutes les rumeurs dans cet article. Nous énumérerons également certaines attentes que nous avons de la OnePlus Watch, étant donné le marché bondé dans lequel elle est sur le point d’entrer.

OnePlus Watch: nom et date de sortie

Il n’est pas surprenant que OnePlus fabrique une smartwatch. La création d’accessoires pour accompagner les smartphones est une pratique dans l’industrie de la technologie depuis l’arrivée du royaume. Samsung l’a fait, Apple l’a fait, Xiaomi est dans le vif du sujet, et presque toutes les grandes marques de smartphones que vous pouvez nommer élargissent leur portefeuille d’appareils portables.

OnePlus a d’abord essayé l’idée d’une smartwatch en 2016, mais a finalement mis l’idée de côté. En fait, la marque avait une smartwatch terminée à l’époque, mais a décidé de ne pas la mettre sur le marché pour une raison quelconque. Cependant, le PDG de la société, Pete Lau, a confirmé dans une interview que la OnePlus Watch était de retour dans le pipeline.

OnePlus confirmé dans un tweet le 12 mars que la montre sera lancée le 23 mars – le même jour que les débuts de la série OnePlus 9.

En ce qui concerne le nom, tout le monde y fait référence sous le nom de OnePlus Watch. Il n’y a eu aucune confirmation de la part de l’entreprise que c’est le nom, mais nous ne serions pas surpris si c’est ce qui finit par arriver.

Conception et spécifications de OnePlus Watch selon les rumeurs

Il n’y a pas une seule fuite sur les spécifications de la soi-disant montre OnePlus. La seule information à ce jour provient du pronostiqueur Max J sur Twitter, qui a publié un teaser cryptique sur la smartwatch ayant un cadran rond au lieu d’un visage carré.

Le pronostiqueur ne mentionne même pas le nom de la smartwatch. Il ne fait allusion qu’à son possible design circulaire, qui le distingue immédiatement de la montre Apple Watch-esque Oppo. Cependant, cela ouvre la possibilité que la OnePlus Watch ressemble à la Vivo Watch ronde ou à la Realme Watch S Pro.

Si tel est le cas, OnePlus pourrait ne pas avoir à construire un châssis de smartwatch à partir de zéro. Il pourrait simplement emprunter le design de Vivo ou Realme et y appliquer son matériel préféré. Là encore, OnePlus pourrait adopter une approche complètement nouvelle pour son premier garde-temps.

Un dépôt réglementaire auprès du BIS indien (similaire à la FCC ici aux États-Unis) suggère qu’il pourrait y avoir deux variantes de la montre. Nous ne savons pas quelles seraient les différences entre eux, mais il est possible qu’il puisse y avoir deux tailles de boîtier.

Début janvier, des fuites fréquentes Ishan Agarwal révélé ce que pourrait être OnePlus Watch rend, montrant un cadran rond. Agarwal a fouillé dans l’application OnePlus Health pour trouver ces rendus et un numéro de modèle distinct (W301CN), mais a averti qu’il pourrait s’agir de l’Oppo Watch. Découvrez les rendus ci-dessous.

Nous avons également découvert des conceptions pour une montre intelligente OnePlus sur le site Web de l’EUIPO, bien que l’on ne sache pas s’il s’agit bien de la conception finale. Néanmoins, nous avons deux dépôts ici, et ils montrent tous les deux des cadrans circulaires avec deux boutons sur le côté droit. Regardez les images ci-dessous.

Les images de l’EUIPO ne semblent pas montrer beaucoup de différences entre les deux dépôts de montres, à l’exception des conceptions de bracelet différentes. Nous voyons également ce qui est vraisemblablement un moniteur de fréquence cardiaque sous le cadran de la montre.

Lors de son lancement, la OnePlus Watch peut également inclure une édition spéciale inspirée de Cyberpunk 2077. Des bretelles avec des insignes Cyberpunk et des inserts jaune vif ont fui.

La montre fonctionnera-t-elle sous Wear OS?

Selon Pete Lau, OnePlus travaille en étroite collaboration avec Google pour développer le logiciel de la montre. Maintenant, il n’a pas spécifiquement dit que la OnePlus Watch fonctionnera sous Wear OS, mais la société qui travaille avec Google laisse peu de place à l’imagination.

Il est intéressant de noter que Lau a librement admis que Wear OS «avait certainement une marge de progression». Il a ensuite expliqué comment son entreprise faisait des suggestions à Google sur ce qui pouvait être fait pour améliorer l’expérience utilisateur pour la prochaine montre. Selon Lau, cet effort de co-working «a été considéré de manière très positive du côté de Google». Prends ça comme tu veux.

OnePlus Watch: ce que nous voulons voir

Bien que nous n’ayons aucune idée des spécifications et du logiciel de la OnePlus Watch, nous aimerions y voir quelques éléments. Personne ne sait si OnePlus y a déjà pensé ou non, mais voici à quoi ressemble une montre OnePlus dans notre esprit.

Écran lumineux AMOLED toujours allumé

Un écran OLED ou AMOLED est actuellement la référence en matière de montres intelligentes. Nous serions ravis de voir la OnePlus Watch apporter un écran AMOLED toujours allumé lumineux et net, comme celui de la Samsung Galaxy Watch 3 ou même de l’Oppo Watch. Bien sûr, cela signifie que vous n’obtiendrez pas une autonomie de plusieurs semaines, mais aucune montre intelligente à part entière ne peut vous le promettre de nos jours. La Galaxy Watch 3 se termine à environ trois jours avec AOD désactivé, tandis que l’Oppo Watch dure facilement 24 heures avec la fonction activée.

Peu de montres vantant AMOLED peuvent durer une semaine ou plus, bien que certains appareils Fitbit et Garmin le fassent. Je serais heureux si la OnePlus Watch pouvait prendre des appels téléphoniques, recevoir des notifications, exécuter des applications, suivre les entraînements et faire tout ce qu’une smartwatch est censée faire. Bien sûr, avec un écran AMOLED toujours allumé qui ne tue pas la montre à la mi-journée et la fait fonctionner pendant au moins 24 heures.

Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus

OnePlus et Qualcomm ont noué un excellent partenariat en matière de smartphones, et nous nous attendons à voir la même chose lorsque la société lancera des smartwatches. Contrairement à la montre Oppo qui abrite le chipset Snapdragon Wear 3100 vieux de deux ans, nous espérons que la montre OnePlus sera mise à niveau vers le Snapdragon Wear 4100 Plus.

La nouvelle puce 12 nm promet la vitesse d’horloge la plus rapide (1,7 GHz) sur toutes les plates-formes Snapdragon Wear de Qualcomm à ce jour. Par rapport à la vitesse d’horloge de 1,1 GHz sur le Wear 3100, cela devrait sembler une augmentation significative. La puce de nouvelle génération améliore également les performances de la mémoire, du GPU et de l’appareil photo, et est livrée avec un coprocesseur qui promet de grandes améliorations de la durée de vie de la batterie. Associez-le à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, et vous aurez une montre assez puissante à votre poignet.

Portez le système d’exploitation avec quelques ajustements

Soyons honnêtes, la plate-forme Wear OS de Google n’a pas vraiment réussi à dominer l’écosystème des montres intelligentes. Il repose principalement sur le matériel de Qualcomm, et cette porte a été fermée au cours des deux dernières années. Avec le nouveau chipset Wear 4100, il y a un espoir renouvelé pour l’avenir des montres Wear OS. Il existe également une nouvelle version de Wear OS basée sur Android 11 et prenant en charge les dernières puces Snapdragon Wear. Il promet des démarrages plus rapides des applications, un accès plus rapide aux informations, un processus de couplage simplifié, une prise en charge améliorée de LTE, etc. Pour les meilleures performances de la smartwatch, nous aurions aimé voir la montre OnePlus associer le Snapdragon Wear 4100 Plus avec le dernier logiciel Wear OS prêt à l’emploi.

Cela ne nous dérangerait pas non plus de voir des modifications logicielles intelligentes telles qu’un ZenMode repensé pour les montres ou des modes de batterie personnalisés comme le Fossil Gen 5. Il est également tout à fait possible que la OnePlus Watch soit une montre de fitness de base, sans applications tierces, comme ce que nous avons vu de l’Amazfit de Huami.

Faire correspondre les caractéristiques des rivaux

Nous ne voulons pas que OnePlus se cache derrière un nombre impressionnant de modes de fitness / sports comme certaines montres tout en compromettant la précision des capteurs de base (lire Amazfit Stratos 3). Ce que nous voulons voir, c’est un capteur de fréquence cardiaque et GPS précis, NFC pour les paiements à distance, le chargement sans fil, le Warp Charging OnePlus, ainsi que la surveillance de l’oxygène dans le sang. Des éléments tels que le support de Google Assistant viendront automatiquement si la montre utilise la plate-forme Wear OS. Tout cela garantira que la OnePlus Watch se trouve sur un pied d’égalité avec d’autres montres intelligentes récentes comme l’Apple Watch 6 ou la Galaxy Watch 3.

Un prix mesuré

Ce que nous avons décrit ci-dessus peut sembler la montre intelligente Wear OS parfaite, et vous pourriez dire que tout cela ne peut pas être bon marché. Vous auriez raison. Nous ne nous attendons pas à ce que la montre OnePlus coûte moins de 200 $ avec toutes ces fonctionnalités et les derniers chipsets Qualcomm. Si le prix de Mobvoi TicWatch Pro 3 est un indicateur, la OnePlus Watch pourrait coûter environ 300 $.

Il y a aussi l’Apple Watch SE qui coûte 279 $, et c’est celle que OnePlus devrait probablement battre. Apple et Samsung sont tous deux des leaders de l’écosystème des montres intelligentes, et OnePlus a du pain sur la planche. Peut-être qu’un prix de 250 $ à 300 $ pourrait faire de la OnePlus Watch la meilleure montre Wear OS à acheter. Je suppose que nous devrons attendre et regarder.