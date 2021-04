OnePlus Watch, contact et premières impressions | La technologie

OnePlus semble se déchaîner dans ses lancements en 2021 et la paire tant attendue de téléphones haut de gamme OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro – que nous analysons ici et ici -, maintenant l’arrivée de première smartwatch de la marque.

La OnePlus Watch fait ses débuts dans ce segment avec un produit qui suit la philosophie de qualité des matériaux et de bonnes performances que nous avons déjà vu dans sa première Mobiles 2021.

Nous avons pu passer quelques jours à utiliser le montre intelligente oneplus et nous vous apportons un premier contact dans lequel nous découvrons les points clés de ce nouvel acteur dans la scène du montres intelligentes de sport.

Montre OnePlusTaille46,4 x 46,4 x 10,9 mmPoids76 grammes avec braceletBatterie402 mAh | Chargement magnétique Panneau AMOLED 1,39 “| Résolution 454 x 454 pixels | Écran rond | Densité 326 dpi | Connectivité tactileBluetooth 5.0 CapteursAccéléromètre | Fréquence cardiaque | Gyroscope | SpO2 | Altimètre | Boussole | GPS | Lumière ambiante | BaromètreProtection5AMT | IP68Périphériques et systèmes d’exploitation Android pris en charge 6 ou plus élevé | OnePlus Health AppPrix159 euros

Premières impressions de la OnePlus Watch par sections:

Design élégant avec une touche sportive

Le design et les matériaux sont la première chose à apprécier lorsque vous sortez un appareil de sa boîte, il peut donc être un bon point de départ pour cela. contact avec la montre OnePlus.

Dans cette première incursion dans le monde des montres intelligentes, OnePlus a opté pour un design élégant, mais qui conserve un certain caractère sportif dans ses lignes et s’engage sur la qualité des matériaux. L’unité que OnePlus nous a envoyée a la finition Minuit Noir Il arbore un boîtier en acier inoxydable avec une finition brillante. Aussi disponible en finition Argent clair de lune.

La sphère a un diamètre de 46 mm, qui peut être un peu gros si vous avez un petit poignet, mais il s’adapte en fait très confortablement grâce à certains Sangles de 22 mm Fabriqué en élastomère fluoré, un type de silicone hypoallergénique qui, selon OnePlus, offre à la fois résistance et flexibilité.

Sur les bretelles on retrouve des rainures qui rompent avec la monotonie du noir et ajoutent une touche de style à l’ensemble. le système de fermeture à sangle repose sur une fente par laquelle passe la sangle opposée pour se terminer par une épingle qui fixe le bracelet dans le trou de réglage approprié.

La vérité est que dans ce premier contact Nous n’avons pas trouvé que c’était le système de fermeture le plus confortable pour le faire d’une seule main. On verra si avec un peu plus d’utilisation on change d’avis face à examen complet de cette montre OnePlus que nous publierons dans quelques jours.

Les bracelets sont ancrés à l’aide du système universel de broches sans outil qui semble être devenu la norme pour les montres intelligentes ces derniers temps. Ce qui ouvre la porte pour changer le look de la montre avec des bracelets différents même de tiers.

Sur un côté on retrouve deux boutons, et sur l’un d’eux est gravé le nom de la marque, dans un nouvel échantillon du choyer par le détails dans la conception de cette smartwatch.

La montre OnePlus pèse 76 grammes avec sangles incluses. La sensation qu’elle transmet n’est pas celle d’une smartwatch lourde, mais elle nous rappelle qu’il ne s’agit pas d’une montre en plastique.

Écran avec une bonne réponse et une bonne luminosité

S’il fallait définir en un mot la sensation transmise par le verre qui recouvre l’écran, ce mot serait douceur.

Lisse lorsque vous faites glisser votre doigt dessus pour interagir avec l’écran tactile et lisse dans ses formes, parfaitement polie pour s’insérer progressivement dans le boîtier et sans arêtes vives ou droites. Nous avons beaucoup aimé ce détail depuis rend le passage des boutons à l’écran beaucoup plus agréable et transmet une meilleure qualité.

La l’écran est rond avec la technologie AMOLED de 1,39 po et une résolution de 454 x 454 pixels, ce qui laisse un Densité de 326 dpi. Plus que suffisant pour avoir une vue claire du contenu à l’écran sans afficher les pixels.

Il a un fonction de luminosité automatique contrôlé par un capteur, qui vous permet d’ajuster la luminosité de l’écran à l’environnement dans lequel vous vous trouvez à tout moment.

Lors de nos premiers tests, l’expérience a été satisfaisante en ajustant la luminosité à chaque scène et rapidement lors de l’activation de l’écran avec le geste de regarder l’heure. De plus, il a un bon nombre de sphères interchangeables Avec une seule touche, vous pouvez personnaliser l’apparence de la montre.

La réponse tactile de l’écran est très rapide réagir immédiatement à chaque toucher et geste impliqué dans la navigation entre les différents écrans de l’interface du système d’exploitation lui-même à travers lequel il se déplace couramment. Bien sûr, pour le moment, L’espagnol n’est pas disponible comme langue pour les menus d’interface.

GPS, SpO2 et 110 façons de rester actif

Le capteur est l’un des points clés de toute smartwatch. Le type et la précision des capteurs dépendront de la polyvalence et de l’efficacité de la smartwatch. OnePlus a choisi d’inclure un assortiment de capteurs dans sa première incursion dans le domaine des smartwatches.

Au détecteur de lumière ambiante que nous avons déjà mentionné dans la section précédente, quelques éléments de base sont ajoutés pour le surveillance sportive Comment est-il capteur de fréquence cardiaque optique, surveillance du sommeil Oui saturation en oxygène du sang (SpO2).

De plus, il dispose également d’autres capteurs qui contribuent à améliorer la surveillance dans les 110 disciplines que OnePlus affirme que son appareil prend en charge, bien que pour le moment nous nous n’en avons trouvé que trente (ce qui n’est pas mal du tout). Nous continuerons à les chercher et nous vous en parlerons dans l’analyse que nous publierons dans quelques jours.

GPS, altimètre, capteur d’accélération, géomagnétique, gyroscope ou baromètre sont quelques-uns des capteurs qui permettent à la montre OnePlus de surveiller les activités sportives dans des espaces ouverts tels que la marche, la course à pied, l’alpinisme, le cyclisme et enregistrer des itinéraires à l’aide du GPS pour les positionner dans le contexte d’une carte. Il supporte même la natation – dans une piscine, oui – grâce à son Certification IP 68 et résistance 5 ATM.

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’exactitude et la fiabilité des données collectées, nous vous invitons donc à examen complet de la montre OnePlus que nous préparons déjà.

Le mobile est synchronisé avec le smartphone en utilisant Bluetooth 5.0, mais vous devez avoir une version Android 6.0 ou supérieure et non compatible avec les appareils iOS.

Batterie de 14 jours et plus d’indépendance mobile

La autonomie des smartwatches Il s’est beaucoup amélioré ces dernières années et nous sommes passés de montres qui n’arrivaient qu’en fin de journée à des appareils capables de supporter plusieurs semaines d’utilisation sur une seule charge. C’est précisément ce que OnePlus promet dans sa première smartwatch.

Avec une batterie 402 mAh intégrée, les OnePlus Watch promet jusqu’à 14 jours d’utilisation. Comme toujours, ces données sont accompagnées d’innombrables astérisques puisque l’usage qui en est fait en dépend, les notifications qui sont activées et une longue liste de facteurs.

Dans notre cas, nous utilisons la smartwatch depuis quelques jours maintenant dans une utilisation que tout utilisateur pourrait éventuellement signer comme la sienne et le niveau de la batterie n’est pas encore descendu en dessous de 50% avec la première charge, nous calculons donc que l’autonomie ira au-delà de 10 jours d’utilisation réelle. Encore une fois, nous réservons cette évaluation finale pour l’analyse complète.

Avec la smartwatch, il y a un chargeur magnétique qui est fixé à l’arrière dans la position appropriée, de sorte que les contacts sur la base de la montre entrent en contact avec les connecteurs de type pogo sur le chargeur.

La smartwatch a des fonctions qui vous feront oublier partiellement ou totalement votre smartphone lorsque vous faites du sport, pouvoir le laisser dans le sac à dos ou à côté de la piste à côté de votre équipement de sport.

À l’intérieur a 4 Go de mémoire de stockage –Espace partagé avec le système d’exploitation de la montre– permettant de stocker musique pouvant être lue directement sur un casque Bluetooth liés à la smartwatch et contrôler leur lecture de manière totalement indépendante du smartphone.

D’autre part aussi s’intègre avec un microphone et un haut-parleur pour les appels qui vous permettent de répondre aux appels entrants directement à partir de la smartwatch, mais pour ce faire, vous devez être à moins de 15 mètres du téléphone.

En termes généraux, notre OnePlus Watch: premières impressions Ils sont très positifs pour l’excellente expérience utilisateur qu’il offre.

Cette montre OnePlus possède des fonctionnalités exceptionnelles telles que la mesure de la SpO2, jusqu’à deux semaines d’autonomie de la batterie et une charge rapide, ainsi que des centaines d’activités sportives mesurables.

Cependant encore doit montrer que ce n’est pas seulement un bel appareil, mais aussi capable de bonnes performances dans le suivi de l’activité sportive et des fonctions vitales au quotidien. Quelque chose que nous verrons avec toutes les données en main dans l’analyse complète que nous publierons dans quelques jours.