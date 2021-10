OnePlus Watch édition Harry Potter, la montre intelligente avec la magie de Poudlard | La technologie

La OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition est déjà parmi nous. Faites attention au design exclusif de cette édition limitée qui contient toute la magie de Poudlard.

En mars dernier, la OnePlus Watch, la première montre connectée OnePlus, est sortie. Le dispositif rassemble une bonne poignée de qualités intéressantes, comme le GPS intégré, la surveillance de jusqu’à 110 activités et toutes sortes de capteurs, à un prix raisonnable (Vous pouvez la trouver sur Amazon pour 159 euros), ce qui en fait l’une des meilleures montres connectées low cost de 2021.

Il y a quelques jours, la marque nous a surpris en annonçant l’arrivée d’une édition spéciale de sa smartwatch. Nous parlons de Montre OnePlus Harry Potter Édition Limitée, une édition limitée avec un design qui a toute la magie de Poudlard.

Comme vous pouvez le voir dans les images et dans la vidéo que nous avons laissée un peu ci-dessous, l’apparence de cette smartwatch ravira les fans d’Harry Potter.

Il a un boîtier en acier inoxydable avec une finition couleur cuivre, avec un bracelet en cuir vegan dans lequel on voit le blason de Poudlard en relief.

Au niveau logiciel, l’édition limitée Harry Potter de la OnePlus Watch comporte également quelques détails que les fans de la saga magique vont adorer. Il dispose de Sphères exclusives des quatre maisons de Poudlard : Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard et Serdaigle. De plus, l’interface dispose également d’icônes et d’animations inspirées d’Harry Potter.

Et, comme vous pouvez le voir sur l’image suivante, même le boîtier de la smartwatch fait un clin d’œil à l’univers créé par JK Rowling.

Autrement, l’appareil partage les mêmes caractéristiques et spécifications que la version standard. Il se distingue notamment par la qualité de ses matériaux, pour offrir jusqu’à deux semaines d’autonomie, pour avoir un GPS intégré et pour avoir une mémoire interne pour la musique.

Ici, vous pouvez lire notre analyse de la montre OnePlus, puis nous vous laissons ses spécifications complètes :

Montre OnePlusTaille46,4 x 46,4 x 10,9 mmPoids76 grammes avec braceletBatterie402 mAh | Chargement magnétique Panneau AMOLED 1,39 » | Résolution 454 x 454 pixels | Écran rond | Densité 326 dpi | TouchConnectivitéBluetooth 5.0CapteursAccéléromètre | Fréquence cardiaque | Gyroscope | SpO2 | Altimètre | Boussole | GPS | Lumière ambiante | BaromètreProtection5AMT | IP68Appareils Android et systèmes d’exploitation pris en charge 6 ou supérieur | OnePlus Health AppPrix159 euros

OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition : prix et disponibilité

Pour le moment, cette édition spéciale ne sera mise en vente en Inde qu’à partir du 21 octobre au prix de Rs 16 990, 194 euros au taux de change actuel.

Nous ne savons pas si l’édition Harry Potter de la montre OnePlus sera en vente sur d’autres marchés, nous devrons donc attendre.