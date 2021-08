OnePlus Watch Harry Potter Edition devrait bientôt être lancé en Inde

Dhruv Bhutani / Autorité Android

OnePlus serait en train de préparer une autre montre en édition spéciale. Inspiré par Harry Potter, l’appareil est configuré pour comporter des cadrans de montre personnalisés et un “travail de peinture”. L’appareil devrait être lancé en Inde dans les “semaines à venir”.

La montre OnePlus a déjà deux éditions spéciales qui parcourent la nature, dont une pour les fans de Cyberpunk et une autre contenant une coque en alliage de cobalt. Maintenant, une nouvelle astuce suggère qu’un modèle inspiré de Harry Potter pourrait bientôt faire ses débuts en Inde.

La rumeur vient de 91Mobiles et du pronostiqueur Ishan Agarwal. Désigné sous le nom de OnePlus Watch Harry Potter Edition, le portable contiendra apparemment six cadrans de montre inspirés de Wizarding World. Ceux-ci incluent les écussons des quatre maisons et leurs couleurs respectives, l’écusson de Poudlard et une photo de l’école elle-même.

Il y a aussi une indication que le « travail de peinture » sera différent de la montre OnePlus standard, mais on ne sait pas ce que cela impliquera ou si des coloris spécifiques à la maison seront disponibles. OnePlus a également inclus des bracelets personnalisés avec les précédentes éditions spéciales des montres, alors attendez-vous à la même chose ici.

Pour ceux qui veulent du matériel amélioré pour correspondre aux cosmétiques magiques, vous serez déçu. Les rouages ​​standard, y compris un AMOLED de 1,39 pouce, une longue durée de vie de la batterie et une construction classée IP68, formeront probablement la base de cette montre en édition spéciale.

Prix ​​et disponibilité de la montre OnePlus Édition Harry Potter

Alors, quand les fans recevront-ils leur lettre de OnePlus ? Il n’y a pas de date de lancement ni de prix confirmés pour le moment. Cependant, la montre OnePlus coûte 14 999 Rs (~ 201 $) en Inde, tandis que l’option Cobalt coûte 5 000 Rs de plus. Nous nous attendons à ce que l’option Harry Potter s’intègre quelque part dans cette fourchette. Nous devrons cependant attendre que OnePlus confirme ces détails particuliers.

Êtes-vous enthousiasmé par une montre OnePlus inspirée de Harry Potter? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.