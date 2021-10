OnePlus Watch Harry Potter Edition est là, mais vous ne pouvez probablement pas l’acheter

En mai de cette année, OnePlus a présenté une version spéciale en édition limitée de sa première montre intelligente, appelée OnePlus Watch Cobalt Limited Edition. La société a maintenant lancé une autre variante d’édition spéciale de la montre intelligente pour les consommateurs en Inde, baptisée OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition.

La version spéciale de la montre OnePlus est le résultat d’une collaboration entre OnePlus et Warner Bros. Consumer Products (WBCP). Conçue pour les fans de Harry Potter, la montre propose six cadrans personnalisés, dont quatre basés autour des écoles de Poudlard. Vous obtenez également une animation de charge sur le thème de Harry Potter, un boîtier de couleur cuivre et un bracelet de montre en cuir végétalien.

Comme prévu, la OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition est identique à la version standard dans d’autres domaines. La smartwatch a un écran circulaire de 1,39 pouces et offre plus de 110 modes d’exercice différents. Parmi les autres points forts de la réponse de OnePlus aux meilleures montres intelligentes Android, citons la résistance à l’eau 5ATM, la surveillance de l’oxygène dans le sang en temps réel, le GPS intégré et la charge rapide Warp Charge.

L’édition limitée OnePlus Watch Harry Potter coûte 16 999 yens (environ 226 $) en Inde, 2 000 yens de plus que la version standard. Il sera disponible via la boutique en ligne OnePlus India, l’application OnePlus Store, l’application Red Cable Club et les magasins OnePlus Experience hors ligne à travers le pays à partir du 21 octobre à 12 h 00 IST. Une vente en accès anticipé pour la montre aura lieu sur l’application OnePlus Store à 12 h 00 IST le 20 octobre.

