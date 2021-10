OnePlus Watch Harry Potter Edition lancée en Inde

TL;DR

OnePlus a annoncé une nouvelle édition spéciale Watch pour l’Inde. L’édition Harry Potter présente des touches de design rendant hommage au monde sorcier. Le prix commence à Rs 16 990.

OnePlus a publié de nombreuses montres intelligentes en édition spéciale depuis le lancement de la montre OnePlus plus tôt cette année. Désormais, une nouvelle variante spécialement destinée aux fans de Harry Potter est désormais disponible en Inde.

La montre OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition est apparemment la même sous le capot que la montre de base, avec un écran AMOLED de 1,39 pouce, plus de 100 modes de suivi de l’entraînement, ainsi qu’une surveillance de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang. Esthétiquement, il comporte quelques touches magiques.

Il est livré avec des accents dorés et un bracelet en cuir marron qui présente un écusson de Poudlard en relief de chaque côté. La cicatrice de Harry est également gravée sur le bouton secondaire de la montre. En plus du thème, le portable gagne un ensemble de cadrans de montre dynamiques avec des cadrans spécifiques pour les quatre maisons et les armoiries de Poudlard. Enfin, le portable arrive dans une jolie boîte de collectionneur « mur de briques ».

OnePlus Watch Harry Potter Edition : Prix et disponibilité

La OnePlus Watch Harry Potter Edition sera en vente à partir du 21 octobre pour Rs 16 990 (~ 226 $) dans le magasin OnePlus et d’autres détaillants. C’est un peu plus cher que la montre OnePlus originale de Rs 14 999 (~ 200 $), mais considérablement moins cher que la Rs 19 999 (~ 267 $) Cobalt Edition.