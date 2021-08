OnePlus Watch Harry Potter Edition pourrait être en route pour l’Inde. Dans les semaines à venir, la montre OnePlus devrait obtenir sa troisième variante en Inde.

Selon un rapport de 91mobiles en collaboration avec le pronostiqueur Ishan Agarwal, OnePlus se prépare à annoncer la nouvelle variante de la montre OnePlus dans les semaines à venir. La OnePlus Watch 一 la première montre intelligente de la société a été lancée en mars et plus tard en juillet, la OnePlus Watch Cobalt Limited Edition.

(Crédit image : Oxygen Updater)

À la fin du lancement de la série OnePlus 9 en Inde, la société avait annoncé le lancement de “Harry Potter Watch”. Un rapport de mai a révélé que la société travaille effectivement sur une édition Harry Potter. L’application OnePlus Health avait révélé des chaînes tachetées mentionnant “Harry Potter Limited Edition”.

Le rapport suggère également que la OnePlus Watch Harry Potter Edition sera livrée avec six cadrans exclusifs : Poudlard, Sceau de Poudlard, Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. En termes de logiciel, cette variante serait livrée avec un nouveau thème et de nouvelles couleurs d’interface utilisateur. Outre les cadrans de la montre et les fonctionnalités logicielles, la OnePlus Watch Harry Potter Edition devrait être similaire en termes de matériel et de fonctionnalités.

L’édition OnePlus Watch Harry Potter sera la troisième variante après l’édition limitée Midnight Black, Moonlight Silver et Cobalt, qui est composée de matériaux haut de gamme et durables.

Image 1 sur 9

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 2 sur 9

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 3 sur 9

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 4 sur 9

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 5 sur 9

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 6 sur 9

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 7 sur 9

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 8 sur 9

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 9 sur 9

(Crédit image : Aakash Jhaveri)

Spécifications de la montre OnePlus

La montre OnePlus est livrée avec un écran AMOLED circulaire de 1,39 pouce. Il est IP68 résistant à la poussière et à l’eau et offre un GPS intégré ainsi que plus de 100 modes. De plus, vous obtenez également un moniteur de fréquence cardiaque, un moniteur SpO2, un suivi du sommeil, une surveillance du stress et plus encore.

En termes de durée de vie de la batterie, la batterie de 402 mAh est conçue pour durer environ deux semaines et en termes de connectivité. La montre OnePlus est que ce portable peut passer et prendre des appels tant que vous êtes connecté à votre téléphone car il dispose d’un haut-parleur et d’un microphone intégrés.

La montre OnePlus est au prix de Rs 14 999 pour la version régulière et l’édition limitée Cobalt est au prix de Rs 19 999 en Inde. Nous devrions bientôt en savoir plus sur la nouvelle OnePlus Watch Harry Potter Edition de OnePlus.

Suivez TechRadar India sur Twitter, Facebook et Instagram !