OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition : il n’y a pas de magie ici

Ma famille est obsédée par le monde d’Harry Potter. J’ai lu les quatre premiers livres en une semaine quand j’étais adolescent et je me suis aligné dans une librairie locale pour acheter Order of the Phoenix le jour du lancement. J’avais tellement hâte de commencer que j’ai lu les 100 premières pages à la librairie elle-même (je n’étais pas le seul), et j’ai fait de même pour les livres suivants de la série.

Ainsi, lorsque OnePlus a annoncé le lancement d’une variante Harry Potter de la montre OnePlus et m’a demandé si je serais intéressé à y jeter un œil, j’ai immédiatement accepté. Je l’ai fait en sachant très bien que le modèle standard de la montre OnePlus est intrinsèquement défectueux ; il échoue dans les tâches de base, ne s’intègre pas aux services que j’utilise réellement et l’interface est ridiculement amateur.

Donc, si vous pensez que OnePlus a en quelque sorte résolu les problèmes de la version Harry Potter, vous vous trompez. Cette smartwatch a le même ensemble d’inconvénients, donc si vous voulez un portable que vous voudriez utiliser quotidiennement, vous devriez plutôt jeter un œil aux meilleures smartwatches Android. Oh, et il y a peu de problème que cette édition soit limitée à l’Inde, donc l’acheter est de toute façon un point discutable si vous lisez ceci de l’extérieur du pays.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

En tant que tel, je me concentrerai sur la façon dont l’édition OnePlus Watch Harry Potter se présente comme un objet de collection. Je sais qu’il y a suffisamment d’audience pour Harry Potter en Inde qu’il ne devrait pas y avoir de problèmes pour trouver des acheteurs intéressés. Et dans ce contexte, il y a beaucoup à aimer.

Commençons par le design : la version Harry Potter est disponible dans une finition bronze qui rend immédiatement la smartwatch très élégante. Je n’ai eu aucun problème avec la conception du modèle standard (c’était l’une des rares choses que j’aimais à ce sujet), mais la palette de couleurs bronze rehausse l’apparence de la montre intelligente.

Le bracelet en cuir végétalien ajoute également à ce look; il se sent bien à portée de main et vous trouverez l’écusson de Poudlard en relief sur le groupe. Il y a des ajustements de conception subtils ailleurs : les mots Harry Potter sont inscrits à l’extérieur du fermoir, et il y a une icône en forme d’éclair sur le bouton d’alimentation.

Les autres embellissements comprennent six cadrans de montre uniques : quatre pour chacune des maisons de Poudlard, un pour le château et un visage avec l’écusson de Poudlard. Curieusement, les visages n’incluent pas les noms des maisons mais sont étiquetés Snake, Lion, Badger et Eagle. L’écusson est de loin le meilleur du lot, avec la palette de couleurs jaunes qui se marie très bien avec le design en bronze de l’édition OnePlus Watch Harry Potter.

OnePlus a également conçu une animation de chargement très intrigante, et l’emballage se compose d’une grande boîte qui se divise au milieu – elle est conçue pour ressembler à l’entrée secrète du Chemin de Traverse.

Mis à part les modifications de conception et les faces personnalisées, le matériel lui-même est inchangé par rapport au modèle standard. Cela signifie que vous obtenez un écran AMOLED de 1,39 pouce avec une résolution de 454 x 454 et avec un design en verre incurvé 2.5D, 4 Go de stockage interne, Bluetooth 5.0, NFC et une batterie de 402 mAh.

Maintenant, l’un des plus gros problèmes avec la montre OnePlus standard lors de son lancement était qu’elle n’avait pas de mode toujours activé. OnePlus a résolu ce problème particulier quelques semaines plus tard, et bien qu’il soit désactivé par défaut, vous pouvez facilement basculer le mode à partir des paramètres. Il y a un impact notable sur la durée de vie de la batterie, mais vous pourrez au moins voir l’heure et la date tout au long de la journée, et c’est fondamental pour une montre intelligente.

La montre OnePlus a quelques bonnes choses, mais ce n’est nulle part une aussi bonne montre intelligente que ses rivaux.

La surveillance de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang fonctionne relativement bien, et la montre intelligente a une résistance à l’eau de 5 ATM ainsi qu’un indice de protection IP68 qui lui permet de faire face aux conditions météorologiques extrêmes. Il y a aussi l’intégration Spotify maintenant, mais la façon dont elle est gérée est maladroite.

En fait, l’interface RTOS dans son ensemble donne l’impression d’avoir été bricolée en quelques semaines ; c’est fluide, mais il manque beaucoup des fonctionnalités que vous voudriez dans une smartwatch de cette catégorie. Il n’y a pas d’intégration d’assistant numérique et le suivi d’activité est incohérent pour différents modes – il y a un total de 110 modes d’exercice, et cela aurait été bien mieux s’il avait eu un dixième de ces modes mais s’ils fonctionnaient bien.

J’ai utilisé beaucoup de montres connectées aux deux extrémités de l’échelle de prix cette année – en commençant par le Mi Band 6 à 50 $ et jusqu’à l’Apple Watch Series 7 à 530 $ – et la seule chose qui est toujours évidente lorsque je reviens au OnePlus Regardez, c’est que cela ne semble pas cohérent. Certes, Amazfit et les autres montres intelligentes RTOS ne sont pas ce que j’appellerais raffinées, mais elles ont un ensemble de fonctionnalités solides et un prix abordable, et cela fait toujours défaut avec la montre OnePlus.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

OnePlus a lancé de nombreux produits en édition limitée au cours des cinq dernières années, et ils ont tous été très agréables. Le OnePlus 5T Star Wars continue d’être l’un de mes téléphones préférés, et le OnePlus 6T McLaren Edition a une élégance discrète qui contraste agréablement avec son emballage ostentatoire.

L’édition OnePlus Watch Harry Potter est très bonne dans le sens où elle a un design unique et est livrée avec de nombreuses fonctionnalités qui raviront les fans d’Harry Potter. Cependant, en tant que produit que vous utiliserez au quotidien, cela ne vaut tout simplement pas la peine; il existe de bien meilleures montres connectées pour à peu près tous les cas d’utilisation.

Mais si vous aimez le monde de Harry Potter et que vous cherchez à l’acheter en tant qu’objet de collection, vous devriez certainement mettre la main dessus – j’aurais fait la même chose si OnePlus n’en avait pas envoyé un. À 16 999 (225 $), il ne coûte que 2 000 (25 $) de plus que le modèle standard, et ce n’est pas mal du tout étant donné qu’il est vendu en quantités limitées.

