OnePlus Watch mis à jour avec un nouveau mode Spotify Music et des cadrans de montre amusants

Si vous espériez que la montre OnePlus deviendrait l’une des meilleures montres intelligentes Android, vous avez de la chance. Une autre mise à jour est en cours de déploiement sur la montre, apportant avec elle un “mode musique” Spotify dédié pour vous permettre de synchroniser les listes de lecture Spotify, ainsi que quatre nouveaux cadrans de montre. Mais peut-être encore plus important, la mise à jour inclut des optimisations améliorées pour le suivi du sommeil.

Outre les nouveaux cadrans de montre et l’optimisation du sommeil, OnePlus permet également d’afficher les instructions de navigation directement depuis votre poignet. C’est l’une de ces fonctionnalités de qualité de vie qui permet de savoir plus facilement où vous devez aller au lieu de simplement saisir votre OnePlus 9 Pro ou d’autres téléphones Android.

L’intégralité du journal des modifications de la mise à jour B.65 a été publiée sur les forums OnePlus, lorsque les utilisateurs ont commencé à recevoir la mise à jour :

Nouvelles fonctionnalités

Mode musique Spotify, synchronisez votre liste de lecture Spotify. Prend en charge l’affichage en temps réel de certaines navigations, permet de regarder facilement la navigation en levant la main. Ajoutez 4 nouveaux cadrans de montre, profitez de votre nouveau style ! Prend en charge la liaison de rappel d’alarme de téléphone portable.

Entraînement

Optimisez l’algorithme de sommeil et rendez la détection du sommeil plus intelligente. L’intensité des vibrations peut être ajustée dans le réglage de la montre pour bénéficier de rappels de vibrations plus forts.

Cette mise à jour intervient un peu plus d’un mois après la dernière, qui tentait de résoudre les problèmes liés aux lectures GPS incohérentes. Il semble que malgré ses lacunes dans l’utilisation de RTOS sur Wear OS, la montre OnePlus continue d’être un succès. La smartwatch est régulièrement “en rupture de stock” sur le site Web OnePlus, il est donc clair que la popularité du portable est élevée.

Si vous recherchez la mise à jour sur votre montre OnePlus, elle devrait arriver dans les prochains jours. Vous recevrez une notification une fois qu’elle sera disponible en téléchargement, ou vous pouvez rechercher une mise à jour vous-même en vous rendant dans l’application OnePlus Health avec votre montre couplée à votre téléphone.

S’améliore lentement

Montre OnePlus

Lent et régulier pourrait gagner la course

Après un affichage décevant lors de sa sortie, la montre OnePlus a rebondi récemment, car elle reçoit sa deuxième mise à jour majeure. Cette fois-ci, vous pouvez synchroniser votre liste de lecture Spotify préférée avec le portable, tout en profitant de quelques nouveaux cadrans de montre.

