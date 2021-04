OnePlus Watch vs Amazfit GTS: Lequel devriez-vous acheter?

Plus récent et meilleur

Montre OnePlus

Daté, mais abordable

Amazfit GTS

Si cela ne vous dérange pas une montre exécutant un système d’exploitation en temps réel, vous êtes peut-être fan de la nouvelle montre OnePlus. Son prix est raisonnable et il couvre tous les éléments essentiels. Vous obtenez un suivi de l’activité / du sommeil, un GPS embarqué, une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi de l’oxygène dans le sang et 14 jours d’autonomie de la batterie.

159 $ chez OnePlus

Avantages

GPS intégré Surveillance de la fréquence cardiaque Suivi de l’oxygène dans le sang Micro / haut-parleur pour les appels Deux semaines d’autonomie de la batterie

Les inconvénients

Seulement deux options de couleur Un peu plus cher

La GTS n’est pas la dernière montre intelligente d’Amazfit, mais c’est toujours un appareil portable impressionnant à un prix abordable. Vous aurez les bases, y compris le GPS, le suivi de l’activité / du sommeil et la surveillance de la fréquence cardiaque. Avons-nous mentionné que cette montre offre également 14 jours d’autonomie?

120 $ chez Amazon

Avantages

GPS intégré Surveillance de la fréquence cardiaque Suivi de l’activité / du sommeil Deux semaines d’autonomie de la batterie Options de couleurs multiples

Les inconvénients

Pas de micro / haut-parleur Manque de suivi de l’oxygène sanguin

OnePlus Watch vs Amazfit GTS: concepts similaires

Si vous essayez actuellement de trouver la meilleure smartwatch Android pour vos besoins, vous serez heureux de savoir qu’il existe de nombreuses options. Deux appareils portables que vous voudrez peut-être envisager sont la OnePlus Watch et l’Amazfit GTS. Ces appareils portables ne sont peut-être pas aussi connus que certains des plus grands noms du monde des montres intelligentes, mais ils méritent également une certaine reconnaissance!

Non seulement ces montres sont étonnamment abordables, mais elles regorgent également de fonctionnalités utiles. Si vous aimez avoir la montre la plus récente du marché et souhaitez autant de fonctionnalités que possible, vous apprécierez la montre OnePlus. Si vous êtes plus intéressé à trouver la montre la moins chère qui gère le mieux les bases, vous préférerez peut-être l’Amazfit GTS.

La OnePlus Watch coûte plus cher, mais elle en fait aussi plus

Source: OnePlus

La montre OnePlus est peut-être plus chère que l’Amazfit GTS, mais elle appartient toujours à la catégorie des montres intelligentes abordables. En comparant ces deux, vous vous demandez peut-être pourquoi la OnePlus Watch est plus chère. Il y a de bonnes raisons à cela, croyez-le ou non. Tout d’abord, ce n’est pas un appareil bon marché. Il est logé dans un boîtier en acier inoxydable brillant de taille unique: 46 mm. Il arbore également un écran AMOLED coloré de 1,39 pouce et un bracelet en élastomère fluoré flexible. Heureusement, ces bracelets sont compatibles avec les bracelets interchangeables de 22 mm.

Ce qui distingue la OnePlus Watch des autres smartwatches, c’est qu’elle fonctionne sur un système d’exploitation en temps réel (RTOS). Bien que ce ne soit pas la première fois qu’une smartwatch exécute RTOS, ce n’est pas l’option la plus populaire. Lorsque vous choisissez un système comme celui-ci pour une montre intelligente, il existe d’importants avantages et inconvénients. Il convient de noter que cela explique en partie pourquoi la montre OnePlus n’a pas d’affichage permanent.

Montre OnePlus Amazit GTS Dimensions 46,4 × 46,4 × 10,9 mm, 45 g 43,25 x 36,25 x 9,4 mm, 24,8 g Écran 1,39 “AMOLED 1,65” AMOLED Couleurs du bracelet Noir minuit, argent clair de lune Noir obsidienne, gris lave, or désert, rose rose, bleu acier , Vermillion Orange Sensors HRM, capteur d’accélération, gyroscope, capteur géomagnétique, SpO2, capteur de pression d’air, capteur de capacité, capteur de lumière ambiante HRM, capteur d’accélération, capteur géomagnétique, capteur de pression atmosphérique, capteur de lumière ambiante Batterie 14 jours 14 jours Etanchéité 5 ATM 5 Stockage de musique ATM ✔️ ❌ Micro et haut-parleur ✔️ ❌ Surveillance SpO2 ✔️ ❌

Alors, quels sont les avantages? Les systèmes d’exploitation en temps réel sont conçus pour gérer les tâches d’une manière différente. Ce système utilise une contrainte de temps prédéterminée lors de l’exécution de tâches, comme le lancement d’une application ou l’enregistrement de votre fréquence cardiaque. De manière générale, cela signifie que les utilisateurs bénéficieront d’une utilisation rapide et fiable. Il n’est pas rare de rencontrer des retards sur un système d’exploitation général lorsque le logiciel a du mal à terminer une tâche.

Un autre avantage de la OnePlus Watch utilisant RTOS est une autonomie de 14 jours.

Un autre avantage de la OnePlus Watch utilisant RTOS est une autonomie de 14 jours, probablement l’un des arguments de vente les plus attrayants pour la OnePlus Watch. En expliquant son choix d’opter pour RTOS sur cette smartwatch, OnePlus a cité l’importance d’offrir une plus longue durée de vie de la batterie.

Alors, quels sont les inconvénients? Des performances rapides et deux semaines d’autonomie de la batterie semblent plutôt sympas, non? Le principal inconvénient de RTOS est que vous n’aurez pas l’expérience complète de la smartwatch à laquelle vous êtes probablement habitué. Si vous vous attendez à un portable avec une boutique d’applications robuste et des options de cadrans de montre infinies, vous serez probablement déçu. Un système d’exploitation en temps réel n’est tout simplement pas conçu pour ce type d’expérience personnalisée que de nombreux utilisateurs recherchent dans une smartwatch.

En ce qui concerne le succès de la montre OnePlus, c’est une excellente montre intelligente de fitness pour ceux qui souhaitent sérieusement suivre leurs métriques. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin, y compris le GPS embarqué, le suivi de l’activité / du sommeil, plus de 100 modes de mouvement, la surveillance de la fréquence cardiaque et le suivi de l’oxygène dans le sang. Il vous offre également des avantages supplémentaires, comme un micro / haut-parleur intégré pour que vous puissiez prendre des appels Bluetooth sur votre montre. Vous aurez également un stockage de musique sur la montre.

L’Amazfit GTS est idéal pour les bases

Source: Huami

Lors de sa sortie il y a plus d’un an, l’Amazfit GTS était une montre intelligente assez impressionnante. Elle a toujours été conçue pour être une montre intelligente abordable qui pouvait encore accomplir des tâches de base de suivi de la santé et de la forme physique. Ce n’est peut-être pas un tout nouveau portable comme la montre OnePlus, mais la GTS est toujours l’une des meilleures montres intelligentes Amazfit que vous puissiez acheter.

Le boîtier de 43 mm est composé d’une combinaison d’alliage d’aluminium de qualité aéronautique et de matériau polymère, il est donc beaucoup plus léger que la montre OnePlus. Vous obtenez un écran AMOLED de 1,65 pouces ainsi que des bandes interchangeables de 20 mm. Vous bénéficiez également de beaucoup plus d’options de couleurs avec le GTS. Il est disponible dans certaines couleurs standard, comme le noir obsidienne, le gris lave et l’or du désert. Si vous voulez être unique, vous préférerez peut-être Rose Pink, Steel Blue ou Vermillion Orange.

Cela peut ressembler à une Apple Watch en surface, mais l’Amazfit GTS ne se compare pas sous le capot.

Vous constaterez que l’Amazfit GTS exécute également une version de RTOS. Cela peut ressembler à une Apple Watch en surface, mais l’Amazfit GTS ne se compare pas sous le capot. Vous obtenez les bases, mais c’est à peu près tout. Semblable à OnePlus Watch, RTOS signifie que vous n’aurez pas de magasin d’applications et d’autres avantages fournis avec un système d’exploitation tel que Wear OS ou Tizen OS. Cependant, vous bénéficierez toujours d’une autonomie de 14 jours.

Heureusement, si votre principale préoccupation est le suivi de la santé et de la forme physique, les inconvénients du RTOS ne vous dérangeront peut-être pas. L’Amazfit GTS est idéal pour le suivi occasionnel. Que vous soyez un débutant ou que vous recherchiez un appareil portable abordable et idéal pour les basiques, le GTS répondra à vos attentes. Il offre un GPS embarqué, une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi de l’activité / du sommeil et 12 modes sportifs. Les 12 modes sportifs comprennent la course en plein air, le tapis roulant, la marche, le cyclisme extérieur / intérieur, le vélo elliptique, la natation en piscine / en eau libre, l’alpinisme, le ski, la course sur sentier et l’exercice général.

Il n’a peut-être pas d’avantages supplémentaires tels qu’un micro / haut-parleur pour les appels Bluetooth ou un stockage de musique intégré, mais l’Amazfit GTS n’a pas été fait pour cela. Si vous n’avez pas besoin d’un tas d’extras, la nature de base de cette smartwatch ne vous dérange peut-être pas. Cependant, si vous avez envie de plus, vous devriez chercher ailleurs.

OnePlus Watch vs Amazfit GTS: Lequel devriez-vous acheter?

Source: OnePlus

En fin de compte, la OnePlus Watch et l’Amazfit GTS se ressemblent plus qu’elles ne sont différentes. Ils exécutent le même type de système d’exploitation et offrent tous deux une autonomie de 14 jours. Les deux offrent un GPS intégré, une surveillance de la fréquence cardiaque et un suivi de l’activité / du sommeil. Cela dit, ce sont les différences qui guideront votre décision.

L’Amazfit GTS est le meilleur choix si vous ne vous souciez que des bases. Il convient également de noter qu’il existe une version plus récente du GTS. Si cela ne vous dérange pas d’abandonner la durée de vie de la batterie, le plus récent Amazfit GTS 2 offre plus de fonctionnalités. Si vous êtes satisfait des bases et que vous aimez l’idée d’une autonomie de 2 semaines, l’Amazfit GTS pourrait répondre à vos besoins. Par rapport à la montre OnePlus, elle n’a pas de micro / haut-parleur, de stockage de musique intégré ou de suivi de l’oxygène sanguin. Si cela ne vous dérange pas de rater ces avantages, le GTS est un bon choix.

La OnePlus Watch est une version plus récente, elle a donc naturellement plus à offrir en termes de fonctionnalités. La principale différence est que vous aurez un micro / haut-parleur, ce qui signifie que vous pouvez prendre des appels Bluetooth sur votre montre. Vous disposerez également d’un stockage de musique intégré pour jusqu’à 500 chansons. La montre OnePlus dispose d’un suivi de l’oxygène dans le sang, ce qui est un ajout judicieux à cette montre économique. C’est légèrement plus cher que l’Amazfit GTS, mais les avantages supplémentaires en valent la peine pour la plupart des gens. La montre OnePlus sera disponible à l’achat le 15 avril.

Plus récent et meilleur

Montre OnePlus

Le choix supérieur

La OnePlus Watch est l’un des appareils portables les plus récents du marché et, malgré l’utilisation de RTOS, elle a beaucoup à offrir. Pour commencer, c’est abordable par rapport aux autres smartwatches. Vous aurez de nombreux avantages, comme le suivi automatique de l’entraînement, le GPS, la surveillance de l’oxygène dans le sang, etc.

Daté, mais abordable

Amazfit GTS

Idéal pour les débutants

Si vous êtes un débutant à la recherche d’une montre efficace mais abordable, l’Amazfit GTS peut faire l’affaire. C’est un excellent endroit pour commencer votre parcours de suivi de la santé et de la condition physique, mais il n’y a pas beaucoup de fonctionnalités avancées. Il exécute sa propre version de RTOS, donc ce n’est pas très différent de la OnePlus Watch en ce sens.

