OnePlus Watch vs Fitbit Versa 3: Lequel devriez-vous acheter?

Excellentes fonctionnalités sur RTOS

Montre OnePlus

Un système d’exploitation de meilleure qualité

Fitbit Versa 3

Lorsque vous recherchez une montre intelligente économique qui offre un suivi solide de la santé et de la forme physique, la nouvelle montre OnePlus pourrait attirer votre attention. Il contient les éléments essentiels, notamment le GPS embarqué, le suivi de l’activité / du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, la durée de vie de la batterie de deux semaines, etc. Elle n’est peut-être pas aussi avancée que la Versa 3, mais elle est performante dans certains domaines importants.

159 $ chez OnePlus

Avantages

Surveillance de la fréquence cardiaque et de l’oxygène sanguin par GPS intégré 2 semaines d’autonomie de la batterie Stockage de musique Prise en charge du micro / haut-parleur

Les inconvénients

Exécute RTOS plutôt que Wear OS Pas de prise en charge des paiements NFC Manque d’option d’affichage permanent

La plupart des utilisateurs du monde du suivi de la condition physique connaissent Fitbit. La dernière montre intelligente de la société, la Versa 3, présente de nombreuses améliorations. Vous bénéficiez d’une autonomie de six jours, d’une précision de fréquence cardiaque améliorée, d’un GPS intégré, de minutes de zone active et d’un micro / haut-parleur intégré avec deux options d’assistant vocal. Il exécute FitbitOS, qui est simple et intuitif pour tous les utilisateurs.

230 $ chez Amazon

Avantages

GPS, HRM, NFC Surveillance de l’oxygène sanguin 6 jours d’autonomie de la batterie Assistant Google et Alexa intégré Prise en charge du micro / haut-parleur

Les inconvénients

Durée de vie de la batterie plus courte Plus chère

OnePlus Watch vs Fitbit Versa 3: fonctionnalités similaires, différentes expériences

Certaines des meilleures montres intelligentes Android sont de nouveaux modèles qui viennent d’arriver sur le marché, tandis que d’autres existent depuis un peu plus longtemps. La montre OnePlus et la Fitbit Versa 3 en sont deux exemples parfaits. Bien qu’ils offrent de nombreuses fonctionnalités similaires, les expériences portables globales sont différentes.

Si vous voulez une montre intelligente avec un système d’exploitation éprouvé, la Fitbit Versa 3 est le meilleur choix. La prochaine OnePlus Watch fait les choses un peu différemment avec un système d’exploitation en temps réel (RTOS). C’est une toute nouvelle version, nous devrons donc lui donner un tourbillon et voir comment il fonctionne. Sur le papier, c’est une montre intelligente de fitness impressionnante avec de nombreuses fonctionnalités. Plus important encore, c’est l’une des options les plus abordables que nous ayons vues depuis un certain temps. Si vous n’êtes pas prêt à parier sur ce système d’exploitation, vous voudrez peut-être envisager la Fitbit Versa 3 à la place.

La montre OnePlus tue le jeu de l’autonomie de la batterie

Source: OnePlus

Vous pourriez vous attendre à ce qu’une montre intelligente abordable comme la montre OnePlus soit fabriquée à bas prix, mais ce n’est pas le cas. Ce nouveau portable est livré dans un joli boîtier en acier inoxydable de 46 mm. Vous obtenez également un riche écran AMOLED de 1,39 pouces. Il est livré avec un bracelet en élastomère fluoré robuste, compatible avec les bandes interchangeables de 22 mm.

L’un des sujets les plus populaires de cette nouvelle version est qu’elle exécute RTOS, qui signifie les systèmes d’exploitation en temps réel. Ce n’est pas totalement inconnu pour les montres intelligentes, mais ce n’est certainement pas la voie la plus courante lorsque des systèmes tels que Wear OS sont facilement disponibles.

Montre OnePlus Fitibit Versa 3 Affichage 1,39 pouces AMOLED 1,58 pouces AMOLED Dimensions 46,4 × 46,4 × 10,9 mm 40x40x12 mm Capteurs HRM, capteur d’accélération, gyroscope, capteur géomagnétique, SpO2, capteur de pression d’air, capteur de capacité, capteur de lumière ambiante HRM, accéléromètre 3 axes , gyroscope, altimètre, SpO2, capteur de lumière ambiante Autonomie de la batterie 6+ jours 14 jours Étanchéité 5ATM + IP68 5ATM GPS embarqué ✔️ ✔️ Paiements mobiles ❌ ✔️ Microphone ✔️ ✔️ Haut-parleur ✔️ ✔️

Quelle est la différence? RTOS gère les tâches différemment. Une contrainte de temps prédéterminée est utilisée pour exécuter des tâches sur votre smartwatch, qu’il s’agisse de lancer une application ou de prendre une mesure de la fréquence cardiaque. En conséquence, les utilisateurs bénéficieront généralement d’une utilisation rapide et fiable. La société a offert une explication à cette décision et a également abordé d’autres questions courantes avant le lancement.

RTOS signifie une meilleure autonomie de la batterie, ce qui est l’un des points forts de la OnePlus Watch.

Si vous avez eu dans le passé des expériences de smartwatch pleines de bugs et de performances lentes, vous serez heureux de savoir que ce ne sera pas un problème majeur avec RTOS. Il est conçu pour éliminer les efforts inutiles au sein du système, de sorte qu’il n’a pas à travailler aussi dur pour effectuer des tâches simples. RTOS signifie une meilleure autonomie de la batterie, ce qui est l’un des points forts de la OnePlus Watch. Cela semble avoir été l’objectif principal de l’entreprise en choisissant RTOS, et deux semaines d’autonomie de la batterie ne sont pas trop minables.

Tout cela semble assez bien, alors vous vous demandez probablement quel est le problème avec un système d’exploitation en temps réel. Si vous recherchez l’expérience complète de la smartwatch, un portable avec RTOS ne peut pas vraiment être à la hauteur. Par exemple, ne vous attendez pas à une sélection d’applications géantes ou à des tonnes de cadrans de montre. Les petites choses qui rendent une smartwatch intelligente peuvent ne pas figurer dans l’image avec RTOS.

S’éloignant de la conversation avec le système d’exploitation, la OnePlus Watch fait un travail étonnamment bon pour se mesurer à la Versa 3. Elle offre plusieurs des mêmes fonctionnalités, y compris la surveillance de la fréquence cardiaque, le GPS embarqué, le suivi de l’activité / du sommeil, la surveillance de l’oxygène dans le sang et le micro / Prise en charge des haut-parleurs pour les appels Bluetooth. En ce qui concerne ce qui manque, il n’y a pas d’options d’assistant vocal. Vous n’aurez pas non plus de fonctionnalité d’affichage permanent, mais la société dit qu’elle étudie la question. Il n’y a pas non plus de mention de la prise en charge NFC pour les paiements sans contact.

Après quelques tentatives, la Fitbit Versa 3 a réussi

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Cela a peut-être pris quelques tentatives, mais la gamme Fitbit Versa a finalement livré de l’or sous la forme d’une smartwatch. Bien sûr, les modèles précédents étaient bien, mais il manquait toujours quelque chose. Court proposant un modèle LTE, le Fitbit Versa 3 couvre tous les domaines clés que les utilisateurs recherchent dans un portable. Toutes les fonctionnalités Fitbit auxquelles vous êtes habitué se trouvent ici, comme la surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, plus de 20 modes d’exercice basés sur les objectifs, la surveillance avancée du sommeil, le suivi de la santé des femmes et Fitbit Pay.

Le design Squircle est familier mais raffiné. Vous avez des lignes plus fluides, un écran plus grand et une meilleure réactivité. Le boîtier de 40 mm est disponible en noir et or doux. Une autre amélioration est les bandes Fitbit Versa 3. Si vous avez une expérience avec l’ancien système de bande pour ces modèles, vous savez que cette amélioration était absolument nécessaire. Il est plus facile d’échanger des bandes lorsque vous voulez un changement avec le nouveau système de bandes Infinity. Le seul inconvénient est que les anciens bracelets Versa que vous possédez ne seront pas compatibles ici.

La Fitbit Versa 3 offre également une meilleure autonomie que les modèles précédents. Vous bénéficierez d’environ six jours de cette montre, en fonction de votre utilisation. Fitbit a également ajouté une fonction de charge rapide, qui vous permet de mettre votre montre sur le chargeur pendant seulement 12 minutes, et cela vous fournira une journée complète d’autonomie. Lorsque vous êtes pressé ou que vous avez oublié de le charger, cet avantage vous sera sûrement utile.

Une nouvelle fonctionnalité de la Versa 3 est Active Zone Minutes, qui vous alerte lorsque vous atteignez vos zones de fréquence cardiaque cibles.

Une nouvelle fonctionnalité de la Versa 3 est Active Zone Minutes, qui vous alerte lorsque vous atteignez vos zones de fréquence cardiaque cibles. Les utilisateurs peuvent «gagner» des minutes de zone active pendant une activité pour le temps qu’ils passent dans les zones de combustion des graisses, de cardio ou de fréquence cardiaque maximale. Gardez à l’esprit que ces zones sont personnalisées en fonction de votre niveau de forme physique et de votre âge. Vous apprécierez également que la Fitbit Versa 3 offre une précision de fréquence cardiaque améliorée grâce à la nouvelle technologie PurePulse 2.0.

Le dernier modèle Versa proposait Amazon Alexa, ce qui était un pas dans la bonne direction. Maintenant, vous obtenez également Google Assistant. Le microphone et le haut-parleur intégrés offrent une expérience transparente lors de l’utilisation de ces deux assistants vocaux. Sans oublier que vous pouvez également utiliser le micro / haut-parleur pour les appels Bluetooth, ce qui est une excellente mise à niveau.

OnePlus Watch vs Fitbit Versa 3: Lequel devriez-vous acheter?

Source: Jeramy Johnson / Android Central

En ce qui concerne les fonctionnalités, ces deux montres intelligentes de fitness ne sont pas si différentes. La montre OnePlus et la Fitbit Versa 3 offrent toutes deux un suivi de l’activité / du sommeil, un GPS embarqué, une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi de l’oxygène dans le sang, plusieurs modes d’exercice et un micro / haut-parleur pour les appels Bluetooth.

La montre OnePlus offre plus du double de la durée de vie de la batterie de la Versa 3, ce qui peut suffire à convaincre certaines personnes. C’est aussi beaucoup moins cher. Bien qu’un système d’exploitation en temps réel (RTOS) puisse être utile pour une plus longue durée de vie de la batterie, il présente ses propres inconvénients. Une fois que nous aurons mis la main sur un pour examen, nous aurons une meilleure idée de la façon dont cela affecte des choses comme les cadrans de montre, la prise en charge des applications, etc. La OnePlus Watch sera disponible le 15 avril.

Si vous voulez une expérience portable qui est garantie d’être excellente, la Fitbit Versa 3 est un excellent choix. Il exécute FitbitOS, qui est facile à naviguer et offre suffisamment de support d’application et de cadrans pour la plupart des gens. Cela peut être plus cher et la durée de vie de la batterie n’est pas aussi longue, mais ce sont de petits compromis dans le grand schéma des choses.

Excellentes fonctionnalités sur RTOS

Montre OnePlus

Économisez de l’argent

La montre OnePlus est enfin là, et elle a de très bons arguments de vente, y compris le prix abordable. Il offre un suivi automatique de l’entraînement, un GPS embarqué et deux semaines d’autonomie de la batterie. Il peut exécuter RTOS plutôt que Wear OS, mais c’est toujours une excellente montre intelligente de fitness pour ceux qui ont un budget limité.

Un système d’exploitation de meilleure qualité

Fitbit Versa 3

Dépensez plus pour une meilleure expérience

Si vous êtes un fan des modèles Versa, le plus récent vous fera tomber les chaussettes. Il dispose de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment le GPS embarqué, les minutes de zone active, une technologie de fréquence cardiaque améliorée et un micro / haut-parleur. La Fitbit Versa 3 est également dotée de tous les avantages de suivi de santé / activité des modèles précédents.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.