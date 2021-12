OnePlus Watch vs Samsung Galaxy Watch Active 2 : que devriez-vous acheter ?

Expérience de montre intelligente complète

Ce n’est peut-être pas le plus récent des appareils portables, mais le Samsung Galaxy Watch Active 2 est toujours aussi impressionnant. Il offre un suivi avancé de la santé/de la forme physique, un GPS intégré, une surveillance de la fréquence cardiaque, une connectivité LTE en option, un électrocardiogramme (ECG), des paiements NFC, etc.

Avantages

GPS, HRM, NFC LTE en option Deux options de taille Prise en charge de l’application Suivi de l’activité/du sommeil

Les inconvénients

Plus cher Durée de vie de la batterie plus courte

La principale raison d’acheter la montre OnePlus est son prix abordable. Si vous êtes nouveau dans les wearables, cela pourrait être ce que vous recherchez. Il dispose d’un GPS, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un suivi de l’activité/du sommeil et d’autres fonctionnalités utiles. Cependant, il est insuffisant en termes d’avantages de smartwatch.

Avantages

GPS intégré Fréquence cardiaque + surveillance de l’oxygène dans le sang 14 jours d’autonomie Stockage de musique Suivi d’activité/sommeil

Les inconvénients

RTOS limite les fonctionnalités de la montre intelligente Manque NFC, LTE

OnePlus Watch contre Samsung Galaxy Watch Active 2 : Similaire en apparence seulement

Alors que de nombreuses montres connectées Android ont tendance à se ressembler, il est presque étrange de voir à quel point la montre OnePlus Watch et la Samsung Galaxy Watch Active 2 sont similaires. Compte tenu de la popularité de la Watch Active 2 au cours des deux dernières années, ce n’est pas si surprenant. Cependant, il est important de noter que la plupart des similitudes s’arrêtent là.

La montre OnePlus est un appareil portable étonnant avec une longue durée de vie de la batterie, ce qui est un excellent point de départ pour une nouvelle montre intelligente. Malheureusement, il manque certaines fonctionnalités clés qui rendent une smartwatch intelligente. La bonne nouvelle est que la Samsung Galaxy Watch Active 2 comble toutes les lacunes laissées par la OnePlus Watch. Non seulement il regorge d’avantages pour le suivi de l’activité et de la santé, mais vous bénéficiez également d’excellentes fonctionnalités de smartwatch.

La montre OnePlus est une déception dans certains domaines importants

Un coup d’œil à la montre OnePlus, et vous pouvez voir qu’elle offre un design attrayant qui ne coupe pas les coins ronds. Vous obtenez un magnifique boîtier en acier inoxydable de 46 mm et un écran AMOLED de 1,39 pouce. Vous bénéficiez également d’un bracelet flexible en fluoroélastomère compatible avec les bracelets interchangeables de 22 mm. Ainsi, chaque fois que vous avez envie de changer l’apparence ou la sensation de votre montre, remplacez simplement votre bracelet de montre OnePlus.

Si vous avez déjà utilisé une montre connectée, vous savez que la plupart d’entre elles fonctionnent sur un système d’exploitation tel que Wear OS ou Tizen OS. La montre OnePlus s’écarte de ce chemin et exécute RTOS, qui signifie système d’exploitation en temps réel. D’autres appareils tels qu’Amazfit ont utilisé le RTOS, mais ce n’est pas le choix le plus populaire de nos jours. Contrairement à Amazfit, la montre OnePlus ne peut pas être couplée avec iOS.

OnePlus Watch Samsung Galaxy Watch Active 2 Écran 1,39 pouce AMOLED 1,2 pouce ou 1,4 pouce Super AMOLED Dimensions 46,4 × 46,4 × 10,9 mm 40 x 40 x 10,9 mm

44 x 44 x 10,9 mm Capteurs HRM, accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, SpO2, capteur de pression atmosphérique, capteur capacitif, capteur de lumière ambiante HRM, accéléromètre, électrocardiogramme (ECG), gyroscope, baromètre, capteur de lumière ambiante, tensiomètre Batterie durée de vie 14 jours 2 jours (varie selon le modèle) Etanchéité 5ATM + IP68 5ATM+ IP68 / MIL-STD-810G GPS embarqué ✔️ ✔️ Microphone ✔️ ✔️ Haut-parleur ✔️ ✔️ Paiements mobiles ❌ ✔️ LTE en option ❌ ✔️

Si vous n’êtes pas familier avec le fonctionnement du RTOS, il utilise des contraintes de temps prédéterminées lors de l’exécution de tâches, telles que le lancement d’applications et la prise de mesures de fréquence cardiaque. Dans d’autres systèmes d’exploitation, il n’est pas rare que les montres soient à la traîne en raison de l’effort supplémentaire requis pour exécuter les tâches. La bonne nouvelle est que RTOS conduit à des performances rapides et fluides sans trop de ralentissements. OnePlus dit qu’il a décidé d’opter pour un système d’exploitation en temps réel afin que la montre offre une autonomie plus longue.

L’une des plus grandes déceptions de Oneplus Watch est peut-être le manque de prise en charge des applications tierces.

Comme vous pouvez le constater, une montre fonctionnant sous RTOS présente certains avantages. Cela dit, chaque système a ses inconvénients. Dans le cas de la OnePlus Watch, les fonctionnalités de la smartwatch sont beaucoup plus limitées. L’une des plus grandes déceptions de Oneplus Watch est peut-être le manque de prise en charge des applications tierces. Vous verrez également que la prise en charge des notifications n’est pas ce qu’elle devrait être. Par exemple, une notification qui a déjà été effacée sur votre téléphone a tendance à toujours apparaître sur votre montre.

Malgré l’absence de certaines marques importantes, la montre OnePlus s’est rapidement vendue après son annonce. Si vous souhaitez profiter du principal avantage du RTOS – 14 jours d’autonomie de la batterie – la montre OnePlus peut vous convenir. Tant que vous comprenez que vous n’obtiendrez pas l’expérience complète de la smartwatch, vous ne devriez pas être trop déçu.

Outre la durée de vie prolongée de la batterie, la montre OnePlus possède d’autres fonctionnalités intéressantes, notamment le GPS intégré, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de l’oxygène dans le sang, le stockage de la musique et la prise en charge du micro/haut-parleur pour les appels Bluetooth. Malheureusement, il peut avoir un micro et un haut-parleur, mais vous n’avez pas d’assistant vocal. La montre OnePlus n’a pas non plus d’affichage permanent. Enfin, vous n’aurez pas de support pour les paiements NFC.

La Samsung Galaxy Watch Active 2 coche toutes les bonnes cases

Que vous soyez ou non un utilisateur passionné de montres connectées, vous avez probablement entendu parler de la Samsung Galaxy Watch Active 2. Elle existe depuis près de deux ans et c’est toujours l’un des appareils portables dont on parle le plus sur le marché. Il possède tous les éléments essentiels et plus encore, y compris le GPS intégré, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi avancé de la santé/de la forme physique, Samsung Pay et la connectivité LTE en option.

La montre est livrée dans un boîtier de 40 mm et de 44 mm. Si vous optez pour un modèle Bluetooth standard, il sera livré dans un boîtier en aluminium. Les modèles LTE sont livrés dans un boîtier en acier inoxydable. Les deux variantes offrent un écran AMOLED net et une lunette tournante numérique pour une navigation fluide. Vous apprécierez également que les bracelets Samsung Galaxy Watch Active 2 sont compatibles avec les bracelets interchangeables de 20 mm.

La Galaxy Watch Active 2 est équipée d’un moniteur de fréquence cardiaque à LED plus précis.

Samsung déclare que la Galaxy Watch Active 2 est équipée d’un moniteur de fréquence cardiaque à LED plus précis, d’un accéléromètre avancé et d’une précision GPS améliorée. Ce ne sont là que quelques raisons pour lesquelles c’est l’une des meilleures montres connectées pour le fitness. Il fonctionne sur Tizen OS, vous aurez donc une expérience tout en douceur. Ce n’est peut-être pas une montre Wear OS comme la nouvelle Galaxy Watch 4, mais elle reste très efficace.

Vous trouverez d’autres fonctionnalités utiles sur le Samsung Galaxy Watch Active 2. Par exemple, il dispose d’un capteur d’électrocardiogramme (ECG), qui peut détecter des battements cardiaques irréguliers pouvant signifier un état plus grave. Après avoir terminé l’étalonnage ponctuel avec un tensiomètre à brassard, il peut également fournir des lectures de la pression artérielle.

Nous serions négligents de ne pas mentionner la fonction d’analyse de course, conçue pour vous aider à devenir un meilleur coureur. Vous pourrez également travailler à l’amélioration de votre formulaire. La Watch Active 2 peut mesurer le VO2 max, qui indique la quantité maximale d’oxygène que vous pouvez utiliser lors d’une activité intense. Ceci est déterminant pour déterminer votre condition physique et votre capacité de performance tout en vous aidant à augmenter votre endurance.

Ce n’est pas le modèle le plus récent de la gamme Galaxy Watch, mais l’Active 2 a encore beaucoup à offrir. Plus important encore, Samsung s’engage toujours à fournir des mises à jour essentielles à cette montre. La mise à jour la plus récente apporte certaines des fonctionnalités de la Galaxy Watch 4 à l’Active 2. Par exemple, les utilisateurs auront désormais accès à une détection de chute avancée, qui enverra une notification SOS à vos contacts présélectionnés si une chute est détectée.

Si vous aimez personnaliser votre portable, vous apprécierez que cette mise à jour apporte également de nouveaux cadrans de montre. De plus, une nouvelle fonctionnalité Group Challenge permet aux utilisateurs d’ajouter leurs amis et les membres de leur famille à un Challenge. Vous pouvez soit vous réunir en équipe, soit vous affronter.

OnePlus Watch vs Samsung Galaxy Watch Active 2 : que devriez-vous acheter ?

Lorsque viendra le temps de choisir entre les deux, vous devrez tenir compte de quelques facteurs clés. Le coût est souvent l’une des principales préoccupations. La Samsung Galaxy Watch Active 2 est un peu plus chère que la OnePlus Watch, il faut donc y penser. Le principal argument de vente de la montre OnePlus est sa durée de vie exceptionnelle. Si vous ne voulez pas être dérangé par des charges fréquentes, cela pourrait être la bonne option pour vous. N’oubliez pas que vous n’obtenez pas l’expérience complète de la montre intelligente en raison du RTOS et du manque de prise en charge des applications.

Si cela ne vous dérange pas de dépenser un peu d’argent supplémentaire pour l’expérience complète de la montre intelligente, la Galaxy Watch Active 2 est le meilleur choix. Le seul inconvénient majeur est une recharge plus fréquente, avec laquelle certains utilisateurs peuvent être en mesure de vivre. La montre OnePlus a peut-être copié le design de l’Active 2, mais elle n’est pas à la hauteur de la réalité. En plus d’une suite robuste de suivi de la santé et de la condition physique, vous bénéficiez également d’une connectivité LTE en option, de paiements NFC, d’une prise en charge des applications, etc.

