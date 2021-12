OneRare obtient une distribution de récompense aléatoire après l’intégration de Chainlink VRF

Le métaverse alimentaire OneRare a intégré le VRF (fonction aléatoire vérifiable) Chainlink (LINK / USD) pour obtenir une randomisation NFT dans le jeu pour les utilisateurs qui misent leurs jetons ORARE, a annoncé OneRare sur sa page Medium. Ils ont accès à une source d’aléa vérifiable et inviolable nécessaire pour prendre en charge une telle distribution grâce à l’intégration du réseau Oracle décentralisé leader du secteur.

Une expérience utilisateur transparente et sécurisée

L’intégration crée une expérience utilisateur plus transparente, engageante et à l’épreuve de la fraude. Les utilisateurs obtiennent le NFT des ingrédients et des plats sous forme de récompenses de pari aléatoires. Après un audit complet du contrat, l’équipe de développement OneRare ouvrira ses contrats intelligents à l’usage de la communauté des joueurs NFT.

Quatre zones « Foodverse » à explorer

Les utilisateurs peuvent explorer la ferme, la cuisine, le marché fermier et le terrain de jeu pour gagner, jouer, se battre et collecter. Dans le premier domaine, ils peuvent parier ORARE pour cultiver des ingrédients NFT. Ils peuvent les utiliser pour faire des plats dans la cuisine ou les cultiver et les vendre au marché fermier.

Le projet OneRare vise à combler le fossé entre la blockchain et l’industrie de l’alimentation et des boissons en amenant des marques, des restaurants et des chefs célèbres dans le Foodverse via NFT.

Gaurav Gupta, co-fondateur de OneRare, a déclaré :

C’est une énorme valeur ajoutée d’utiliser Chainlink VRF pour aider à distribuer les récompenses de participation NFT équitablement aux utilisateurs de OneRare. Miser sur les ingrédients est au cœur de OneRare, et pouvoir l’encourager de manière juste et transparente augmente considérablement la crédibilité de notre projet. Nous espérons également utiliser Chainlink Keepers pour automatiser nos contrats intelligents sans avoir à compter sur des entités centralisées pour activer nos contrats.

Chainlink VRF est basé sur des recherches de pointe

OneRare avait besoin d’un accès à un générateur de nombres aléatoires (RNG) sécurisé que tout utilisateur peut auditer indépendamment pour s’assurer que les NFT sont attribués au hasard.

Ils ont choisi Chainlink VRF car il est soutenu par un réseau Oracle éprouvé, basé sur des recherches universitaires de pointe, et sécurisé par la génération et la vérification en chaîne de preuves cryptographiques de l’intégrité de chaque nombre aléatoire fourni aux contrats intelligents.

Les preuves cryptographiques ne peuvent être générées que si le processus VRF est inviolable. Cela donne aux utilisateurs de OneRare l’assurance que leurs NFT sont manifestement équitables et n’ont pas été falsifiés par l’équipe OneRare, Oracle ou des entités extérieures.

