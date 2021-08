OneWeb de Bharti obtient 330 millions de dollars de Hanwha Systems pour une part de 8,8%

La société sud-coréenne obtiendra une part de 8,8% dans OneWeb au lieu de l’investissement.

OneWeb, société de communications par satellite en orbite terrestre basse (Leo) dirigée par Bharti Enterprises, a reçu un investissement en capital de 300 millions de dollars de la société sud-coréenne Hanwha Systems. Avec ce financement, l’investissement total en actions de OneWeb depuis novembre 2020 s’élève à 2,7 milliards de dollars sans émission de dette. La société sud-coréenne obtiendra une part de 8,8% dans OneWeb au lieu de l’investissement.

La société basée à Londres prévoit de lancer un total de 648 satellites Leo d’ici juin 2022 pour construire une constellation mondiale de satellites qui fournira des services haut débit et autres améliorés aux pays du monde entier. Actuellement, 254 satellites Leo sont opérationnels, avec un autre lancement prévu en août depuis Baïkonour, au Kazakhstan.

Après des lancements réussis, OneWeb sera en mesure d’offrir des services à 50 degrés de latitude nord dans les pays scandinaves, en Alaska et dans certaines parties de l’Europe.

L’investissement de Hanwha Systems devrait être finalisé au premier semestre 2022, sous réserve des approbations réglementaires. Hanwha apporte à OneWeb des capacités de défense supplémentaires et les dernières technologies d’antenne, ainsi que des relations avec de nouveaux clients gouvernementaux et une portée géographique élargie.

« Nous souhaitons la bienvenue à Hanwha sur OneWeb. Ce sont des temps passionnants et rapides dans le secteur spatial. Avec Hanwha aux côtés, nous pourrons accéder à la plus haute qualité de réflexion et de développement technologiques. Ils sont un partenaire puissant dans notre mission mondiale de connecter le monde », a déclaré Sunil Bharti Mittal, fondateur et président de Bharti Enterprises.

Youn Chul KIM, président, chef de la direction et directeur de Hanwha Systems a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à OneWeb, qui a une force dans le domaine de la communication Leo, le cœur de l’activité spatiale. À la vision de OneWeb de connecter toutes les personnes à travers le monde, la technologie de satellite et d’antenne de Hanwha System apportera plus d’avantages.

Les communications par satellite sont extrêmement utiles pour fournir des services à large bande dans des régions éloignées, vallonnées et inaccessibles. C’est également le seul moyen par lequel la communication peut être établie dans les zones sinistrées lorsque la communication normale est affectée. Dans les communications par satellite, les services sont fournis via des satellites Leo, à travers lesquels une boîte est suspendue dans des régions reculées et vallonnées, ce qui crée des points WiFi à travers lesquels des services à large bande sont fournis.

