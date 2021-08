OneWeb poursuit son ambition satellite | TechRadar

in

OneWeb, la société de satellites basée au Royaume-Uni et détenue en partie par le gouvernement britannique, a obtenu un investissement de 300 millions de dollars de la société sud-coréenne Hanwha Systems.

Hanwha va acquérir une participation de 8,8% dans OneWeb, qui a maintenant été financé à hauteur de 2,7 milliards de dollars et prévoit de lancer une constellation de 650 satellites en orbite terrestre basse (LEO).

Les satellites LEO constituent une mise à niveau importante par rapport à la technologie satellitaire traditionnelle, offrant des avancées significatives en termes de vitesse, de connectivité et de latence.

Royaume-Uni

Ces capacités ont le potentiel de transformer les services grand public tels que le haut débit rural et le Wi-Fi en vol, ainsi que d’autres applications industrielles.

Parallèlement à la contribution financière, Hanwha apportera son expertise dans l’industrie de la défense ainsi qu’une technologie d’antenne avancée qui augmentera le nombre de services que OneWeb peut offrir et lui permettra de desservir plus de secteurs.

Jusqu’à présent, OneWeb a lancé 254 satellites et affirme qu’il dispose désormais du financement complet pour achever la première phase de son déploiement. Une autre série de lancements est prévue pour août.

« Hanwha apporte le développement de technologies avancées de défense et d’antenne à la gamme OneWeb », a déclaré Neil Masterson, PDG de OneWeb. « Nous sommes tous ravis qu’ils aient choisi de se joindre à nous dans ce voyage d’innovation, en façonnant un service mondial pour connecter les emplacements les plus reculés et pour fournir une voie numérique critique de l’espace à notre monde interconnecté. »

OneWeb a fait faillite l’année dernière avant d’être sauvé par une prise de contrôle par la société de télécommunications indienne Bharti Airtel et le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle. Le gouvernement détient désormais un tiers de la société après avoir investi 400 millions de livres sterling.

« L’intervention s’est avérée controversée, mais le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng a déclaré que l’investissement de Hanwha a prouvé que c’était la bonne décision : Il est clair que les principaux investisseurs mondiaux voient un avenir prometteur pour cette entreprise révolutionnaire et un solide dossier commercial pour l’investissement.

« La participation du gouvernement dans OneWeb permet non seulement au Royaume-Uni de capitaliser sur notre avantage de premier arrivé pour déployer la technologie de l’orbite terrestre basse, mais placera notre pays à l’avant-garde du marché des petits satellites, qui devrait se développer rapidement au cours des années à venir. . “