OneWeb s’associe à Isro arm pour lancer des satellites en Inde à partir de 2022

La société de communications par satellite en orbite terrestre basse (LEO) soutenue par Bharti, OneWeb, s’est associée à NewSpace India (NSIL), la branche commerciale de l’Organisation indienne de recherche spatiale (Isro), pour utiliser le PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) de construction indienne et le plus lourd GSLV-MkIII (véhicule de lancement de satellite géosynchrone) comme plateformes potentielles pour lancer les satellites de OneWeb en Inde à partir de 2022.

La lettre d’intention non contraignante a été dévoilée lors du lancement de l’Indian Space Association (ISpA) en présence du Premier ministre Narendra Modi. OneWeb fait partie des membres fondateurs de l’ISpA, qui s’efforce d’être la voix collective des entreprises spatiales et satellites en Inde et travaillera avec les parties prenantes du monde entier pour le développement de l’écosystème spatial indien.

OneWeb construit sa constellation initiale de 648 satellites LEO et a déjà mis 322 satellites en orbite. Les services commenceront cette année dans la région arctique, y compris l’Alaska, le Canada et le Royaume-Uni. D’ici fin 2022, OneWeb proposera ses services de connectivité haut débit et à faible latence en Inde et dans le reste du monde.

OneWeb et NSIL convertiront rapidement la lettre d’intention en un accord contraignant après avoir obtenu toutes les approbations nécessaires de leurs conseils respectifs.

« L’ISRO a construit de formidables capacités de lancement et l’Inde fait partie du groupe restreint de pays ayant une histoire de lancements réussis. OneWeb sera ravi d’utiliser les plates-formes éprouvées d’Isro pour réaliser sa vision d’une connectivité haut débit à travers la terre, les océans et le ciel », a déclaré le président de OneWeb, Sunil Bharti Mittal.

K Sivan, président d’Isro, a déclaré : « Nous sommes ravis que OneWeb examine comment nos capacités de lancement peuvent aider à répondre à leur ambition mondiale de connecter les gens partout. Nous faisons d’énormes progrès et l’Inde fait progresser ses capacités spatiales et nous sommes impatients de travailler ensemble. »

