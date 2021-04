OneWeb, soutenu par Bharti, signe un protocole d’accord avec le gouvernement du Kazakhstan

La société a signé un protocole d’accord avec le gouvernement du Kazakhstan et des partenaires locaux.

La société de communications par satellite en orbite terrestre basse (LEO) soutenue par le groupe Bharti, OneWeb, a déclaré lundi qu’elle s’était associée au gouvernement du Kazakhstan pour accélérer la connectivité dans le pays.

La société a signé un protocole d’accord avec le gouvernement du Kazakhstan et des partenaires locaux. Le protocole d’accord englobe plusieurs domaines de coopération, y compris l’utilisation de la plate-forme de connectivité par satellite à faible latence et haut débit de OneWeb pour fournir du haut débit aux communautés rurales éloignées et difficiles à atteindre, la construction d’une station au sol pour fournir la connectivité aux pays d’Asie centrale et la localisation de l’approvisionnement. chaîne pour les satellites en orbite terrestre basse de OneWeb.

Dans le même temps, OneWeb a maintenant reçu son certificat de constitution pour OneWeb Kazakhstan enregistré au Astana International Financial Center. Cette filiale facilitera la création d’un centre d’excellence en orbite terrestre basse dans le pays et permettra la prestation de services de OneWeb dans toute l’Asie centrale.

Le président exécutif de OneWeb et le président de Bharti Enterprises, Sunil Bharti Mittal, et le PDG de OneWeb, Neil Masterson, sont au Kazakhstan pour commémorer le 60e anniversaire de la première orbite terrestre de Youri Gagarine et célébrer l’occasion avec un patch spécial pour la mission OneWeb Launch.

«Le gouvernement du Kazakhstan continue de voir combien il est important de réduire la fracture numérique et de permettre la numérisation de son économie en utilisant une technologie satellitaire innovante et moderne. OneWeb s’est engagé à travailler ensemble pour créer ces opportunités pour le pays », a déclaré Mittal.

Des démonstrations des services de connectivité de OneWeb sont prévues en juin dans le pays pour montrer comment la constellation de satellites LEO et de terminaux utilisateurs de OneWeb fournit une connectivité haut débit, à faible latence et à large bande transparente.

