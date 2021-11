ONGC, HDFC Life, Bajaj Finance parmi les principales actions techniques à acheter en tant que Sensex, Nifty montrent une faiblesse sur les graphiques

La texture du marché est volatile, c’est pourquoi le trading basé sur le niveau serait la stratégie idéale pour les traders. Image : .

Par Shrikant Chouhan

Le Nifty 50 et le BSE Sensex ont terminé respectivement en baisse de 145 et 396 points. Parmi les secteurs, les indices PSU Banks et Pharma ont connu des pressions à la vente, tandis que malgré la faiblesse du sentiment du marché, l’indice Auto a progressé de plus de 2,5 %. Techniquement, sur les graphiques intraday, le Nifty et le Sensex ont formé une formation supérieure inférieure qui est globalement négative. Pour les day traders, maintenant 18060/60550 serait le niveau de résistance immédiat, en dessous du même niveau, la vague de correction devrait se poursuivre jusqu’à 17900-17830/60000-59800. De l’autre côté, 18060/60550 serait le niveau de cassure intrajournalier clé pour les taureaux, au-dessus du même niveau, l’indice passera à 18100-181235/60700-60800. La texture du marché est volatile, c’est pourquoi le trading basé sur le niveau serait la stratégie idéale pour les traders.

Stocks techniques à acheter

ONGC

ACHETER, CMP : Rs 157,15, CIBLE : Rs 165, SL : Rs 153

À l’échelle mensuelle, après le remarquable mouvement haussier, le compteur a connu une baisse progressive des prix, mais après le renversement de l’important support de retracement, le compteur se négocie maintenant dans une formation de canal haussier avec le modèle de série le plus bas sur le graphique journalier, ce qui indique un élan haussier à maintenir dans les prochains jours.

La vie HDFC

ACHETER, CMP : Rs 713,6, CIBLE : Rs 750, SL : Rs 699

Sur le graphique journalier, le niveau de 710 a agi comme une résistance mineure pour le compteur qu’il a finalement réussi à franchir avec un volume modeste et après la cassure, la consolidation est observée dans cette région, d’où la structure suggère qu’une nouvelle jambe de mouvement haussier est probable au cours des prochaines séances de bourse.

Bata Inde

ACHETER, CMP : Rs 2 201,35, CIBLE : Rs 2 310, SL : Rs 2 150

L’action se négocie dans un modèle de canal haussier formant les séries supérieures et inférieures supérieures en continu sur l’échelle hebdomadaire, la forte activité haussière sur le graphique journalier suggère que le compteur est susceptible de maintenir la formation de continuation haussière à court terme.

Bajaj Finance

ACHETER, CMP : Rs 7 555,7, CIBLE : Rs 7 950, SL : Rs 7 400

Après avoir atteint le plus haut de 8050, le compteur a connu une correction de prix et il est entré en mode de consolidation pour les dernières sessions, mais actuellement sur les graphiques quotidiens, il se négocie dans une fourchette du modèle de graphique en triangle symétrique qui indique que le compteur a suffisamment de potentiel. pour une hausse avec un scénario de risque et de rendement favorable par rapport aux niveaux actuels.

(Shrikant Chouhan, Head of Equity Research (Retail), Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

