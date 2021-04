ONGC lance un appel d’offres pour le gaz offshore KG

Plus de 95% du gaz actuellement produit par ONGC est vendu à des tarifs déterminés par le gouvernement.

La société d’État pour le pétrole et le gaz naturel (ONGC) a lancé un appel d’offres pour que les acheteurs potentiels soumissionnent pour le gaz fourni à partir de son champ KG-DWN-98/2 situé sur la côte est du champ offshore de Krishna Godavari. ONGC fournira deux millions de mètres cubes standard par jour (mscmd) de gaz du champ au terminal terrestre d’Odalarevu dans l’Andhra Pradesh, et les acheteurs pourront réserver des contrats pour trois à cinq ans, à compter du 30 juin.

Les soumissionnaires devront indiquer des prix liés aux tarifs actuels du pétrole brut Brent, mais ONGC vendra le gaz au tarif plafond déterminé par le gouvernement pour le carburant pour les champs difficiles, qui s’élève actuellement à 3,62 $ par million d’unités thermiques britanniques (mBtu). La première production de gaz du projet en eau profonde KG-DWN-982 d’ONGC a débuté le 5 mars 2020. Le champ devrait toucher le pic de production de 15 mscmj d’ici FY24.

La production nationale de gaz a chuté de 2,8% en glissement annuel à 31 168,4 millions de mètres cubes standard au cours de l’exercice 20, inversant la tendance de croissance enregistrée depuis l’exercice 18 dans un contexte de vieillissement des champs existants et de réponse modérée de l’industrie à entreprendre de nouveaux projets. La production a cependant montré des signes récents de reprise avec le démarrage de la production de Reliance Industries et du champ en eau ultra-profonde de BP dans le bloc KG D6 sur la côte est de l’Inde.

Le prix plafond du gaz domestique est fixé par le gouvernement tous les six mois et, lors de la dernière révision de fin mars, les tarifs sont restés inchangés au taux le plus bas actuel de 1,79 $ / mBtu. Cependant, le prix plafond du gaz à produire à partir de champs difficiles – dont les prix et la liberté de commercialisation sont plus élevés – avait été réduit de 10,8% pour s’établir à 3,62 $ / mmBtu.

Plus de 95% du gaz actuellement produit par ONGC est vendu à des tarifs déterminés par le gouvernement. Le coût moyen de production de gaz d’ONGC – qui produit environ 80% du gaz naturel domestique – est de 3,7 $ / mmBtu. ONGC avait indiqué plus tôt qu’elle pourrait faire face à une perte d’environ 7 000 crores au cours de l’exercice 21 de ses activités gazières en raison de sous-recouvrements.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.