ONGC, Nestlé parmi les meilleures actions à acheter, les graphiques montrent la force; vérifier le support de Nifty, les niveaux de résistance

Par Shrikant Chouhan

La bourse indienne a clôturé au point le plus bas de la journée mardi. Le marché ne se stabilise à aucun niveau spécifique, ce qui indique des incertitudes supplémentaires à court terme. Le Nifty / Sensex a fermé en dessous du niveau de 14500/48300 qui garderait ouvertes les possibilités d’atteindre les niveaux de 14400/14370 (48000/47900), cependant, il est crucial pour le marché de clôturer au-dessus des niveaux de 14450/48100 pour maintenir le biais à la hausse. Du côté supérieur, 14600/48500 et 14750/48900 seraient les principaux obstacles. Aujourd’hui, bien qu’il y ait eu des prises de bénéfices dans les actions PSU mardi, nous pensons qu’elles peuvent facilement attirer des achats de suivi au cours des deux prochaines sessions.

ONGC

ACHETER, CMP: Rs 109.65, CIBLE: Rs 116, SL: Rs 106

Sur le graphique mensuel, on observe que, après sa chute par rapport aux sommets de 180, le titre est entré dans une phase de correction, mais le titre s’est inversé après avoir formé la base forte dans sa zone de demande et a commencé à se négocier dans un canal haussier. En outre, la cassure de la fourchette actuelle avec une activité de volume incrémentielle sur le graphique journalier indique que l’action a un bon potentiel de hausse.

Banque Canara

ACHETER, CMP: Rs 141,35, CIBLE: Rs 150, SL: Rs 136

Au cours des deux derniers mois, le titre a été dans un canal à la baisse après avoir atteint le schéma de graphique à double sommet autour de 172, puis il a trouvé un support à ses plus bas précédents et s’est fortement inversé en formant un motif de chandelier marteau. De plus, la formation récente du modèle graphique Cup and Handle sur la période quotidienne avec des volumes en hausse indique que le mouvement haussier à court terme devrait très probablement persister.

Nestlé Inde

ACHETER, CMP: Rs 16,546.6, CIBLE: Rs 17,400, SL: Rs 16,200

Au cours des derniers jours, l’action se négociait dans une formation de graphique de séries inférieure supérieure et inférieure et finalement le mouvement à la baisse a pris une pause sur la ligne de tendance haussière et il semble que les haussiers se soient mis en action, de plus l’oscillateur technique stochastique indique un renversement de tendance car il signale la condition de survente du compteur.

Cummins Inde

ACHETER, CMP: Rs 845.3, CIBLE: Rs 890, SL: Rs 825

Une forte formation d’inversion est évidente à partir de la zone de support multiple de 820, la formation de chandelier marteau inversé suivie d’un motif en étoile sur l’échelle hebdomadaire suggère un élan haussier dans l’horizon de contre-arrivée.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif (recherche technique sur les actions), Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

