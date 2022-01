ONGC nomme Alka Mittal comme première femme Présidente-Directrice Générale

Oil and Natural Gas Corporation a annoncé la nomination d’Alka Mittal en tant que première femme présidente et directrice générale après le départ à la retraite de Subhash Kumar le 31 décembre 2021.

La société publique ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) a nommé Alka Mittal comme première femme présidente et directrice générale (CMD). La société énergétique a annoncé la nomination d’Alka Mittal sur ses réseaux sociaux.

Alka Mittal, directrice des ressources humaines d’ONGC, s’est vu confier une charge supplémentaire à la tête de l’organisation. Elle occupera le poste pendant six mois ou jusqu’à ce qu’une nomination régulière pour le poste soit annoncée, selon la première éventualité.

L’ancien président d’ONGC, Shashi Shanker, avait pris sa retraite le 31 mars 2021. Subhash Kumar, ancien directeur (Finances) s’était alors vu confier une charge supplémentaire en tant que président. Cependant, il a pris sa retraite le 31 décembre 2021, poste dont Alka Mittal a pris la responsabilité supplémentaire le 3 janvier 2022.

Alors que l’ordre de remplacer un administrateur sortant est généralement émis deux à trois jours avant la fin de son mandat, cela ne s’est pas produit dans ce cas et ONGC est restée sans tête pendant plus de 48 heures.

Auparavant, un arrêté du ministère du Pétrole et du Gaz naturel avait confié à Anurag Sharma, directeur (Onshore) la charge supplémentaire du poste de directeur (Finances) à compter du 1er janvier 2022.

Idéalement, le gouvernement nomme le remplaçant d’un administrateur ou d’un président de tout conseil d’administration du secteur public au moins quelques mois avant son départ à la retraite. Cependant, la société n’a pas eu de président et directeur général à temps plein depuis l’année dernière, lorsque Shashi Shanker a pris sa retraite.

Le jury de sélection des entreprises publiques avait reçu 10 candidatures pour le poste mais après avoir mené des entretiens en mai-juin 2021, l’organisme a déclaré qu’il n’était pas en mesure de trouver un candidat approprié et a recommandé un comité de recherche.

Qui est Alka Mittal ?

Alka Mittal est actuellement la plus âgée au conseil d’administration d’ONGC. Titulaire d’un troisième cycle en économie, d’un MBA (HRM) et d’un doctorat en commerce et études commerciales, elle avait rejoint ONGC en tant que stagiaire diplômée en 1985. Aujourd’hui, elle est devenue la première femme à occuper la charge de CMD dans l’histoire d’ONGC.

Avant de rejoindre en tant que directrice (RH), elle était responsable du développement des compétences en chef (CSD) au sein de l’entreprise. Au cours de son passage au CSD en charge, elle a mis en œuvre le programme national de promotion de l’apprentissage (NAPS) à ONGC, engageant plus de 5 000 apprentis dans tous les centres de travail. Auparavant, elle a travaillé en tant que Head CSR au siège social. Avant cela, en 2009, elle a dirigé les fonctions RH-ER à divers titres dans différentes régions, notamment Vadodara, Mumbai, Delhi et Jorhat, et a également été responsable de la communication d’entreprise d’ONGC.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.