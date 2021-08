ONGC recherche des partenaires pour augmenter la production de 43 champs

Les 43 champs seront répartis entre 11 zones contractuelles terrestres et les partenaires seront sélectionnés sur une base de partage des revenus. “Les revenus seront partagés sur la production incrémentielle au-delà de la production de référence dans le scénario du statu quo (BAU)”, a déclaré la société.

Pour augmenter la récupération de ses 43 champs de production à travers le Gujarat, l’Assam, le Tamil Nadu et l’Andhra Pradesh, le producteur public de pétrole et de gaz ONGC a invité jeudi des offres à la recherche de partenaires pour améliorer la production de ses champs de nomination marginaux.

Ces champs ont un volume total de pétrole et d’équivalent pétrole gaz (O+OEG) en place d’environ 160 millions de tonnes d’équivalent pétrole.

“Les entreprises éligibles (indiennes ou étrangères), seules ou en consortium avec d’autres entreprises, peuvent soumissionner pour un ou plusieurs domaines contractuels”, indique un communiqué de l’entreprise. Les entreprises peuvent envoyer leurs offres avant le 3 décembre.

Les 43 champs seront répartis entre 11 zones contractuelles terrestres et les partenaires seront sélectionnés sur une base de partage des revenus. “Les revenus seront partagés sur la production incrémentielle au-delà de la production de référence dans le scénario du statu quo (BAU)”, a déclaré la société.

ONGC permettra également aux partenaires sélectionnés de vendre des hydrocarbures dans des conditions de pleine concurrence par le biais d’appels d’offres, et ils bénéficieront d’une totale liberté de commercialisation et de fixation des prix. La durée du contrat sera de 15 ans avec une option de prolongation de cinq ans.

Ce développement intervient dans le cadre des efforts du pays pour augmenter la production nationale de pétrole et de gaz et réduire la dépendance à l’égard des importations. La production nationale de gaz naturel avait chuté de 8,1% en glissement annuel pour atteindre 28 670,6 millions de mètres cubes standard au cours de l’exercice 21. La production locale de gaz naturel couvre environ 51 % des besoins du pays, tandis qu’environ 85 % du pétrole brut du pays est importé. Les 30,5 millions de tonnes de pétrole brut produites dans le pays au cours de l’exercice étaient également 5,2 % inférieures à la production de l’année précédente.

La production nationale de gaz naturel a commencé à augmenter ces derniers mois, principalement en raison de l’augmentation de la production de Reliance Industries et du champ en eau ultra-profonde de BP dans le bloc KG-D6 du bassin de Krishna Godavari sur la côte est. Le prix actuel du gaz produit à partir des champs nominés locaux a été révisé à un plus bas historique de 1,79 $/million d’unités thermiques britanniques (mBtu) par le gouvernement, ce qui est bien en deçà du seuil de rentabilité pour la plupart des champs, dissuadant les producteurs de gaz d’augmenter de manière agressive production ou se lancer dans de nouveaux projets à haut risque. Pour les gisements de gaz en eaux ultra-profondes comme le bassin de Krishna Godavari, qui offrent une liberté de prix et de commercialisation plus élevée, le plafond de prix actuel est fixé à 3,62 $/mBtu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.