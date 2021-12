ONGC scénarise le redressement de ses filiales, OPaL annonce son 1er bénéfice

Jusqu’à ce jour, avec un investissement en capital de Rs 560 crore, ONGC a reçu environ Rs 310 crore en dividende et Rs 106 crore de prime sur la vente des capitaux propres résiduels à GIP en 2015.

Le premier producteur indien de pétrole et de gaz, ONGC, a programmé un revirement brutal de la fortune de ses filiales avec son unité pétrochimique déclarant son tout premier bénéfice, a déclaré un haut responsable.

ONGC Petro additions Ltd (OPaL), l’entreprise qu’ONGC a lancée pour une intégration à la baisse et une expansion dans le domaine pétrochimique en utilisant son flux de naphta provenant de Hazira et d’Uran et des composants C2+ provenant du GNL importé, a régulièrement enregistré une amélioration de son bénéfice opérationnel ou de son EBITDA depuis 2016-17, mais la structure du capital déséquilibrée avec un coût de service de la dette élevé et un amortissement élevé au cours de la période initiale de capitalisation a entraîné des pertes nettes.

« Au cours de la première moitié de l’exercice en cours (avril à septembre), OPaL a réalisé un bénéfice après impôts de 18 crores de roupies », a déclaré le président et directeur général d’ONGC, Subhash Kumar.

Kumar, qui a fait pivoter l’histoire du redressement avec son expérience en finance, a déclaré qu’OPaL était en train de quitter la ZES, ce qui améliorerait la rentabilité de 800 crores de Rs par an et environ 600 crores de Rs de bénéfices supplémentaires seraient ajoutés si le gouvernement devait approuver une proposition visant à ce que l’entreprise devienne une unité d’ONGC ou fusionne avec elle.

Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) de 2002 à 2006 a conceptualisé plusieurs coentreprises pour se diversifier dans des activités autres que l’exploration et la production (E&P) avec un objectif d’ajout de valeur, d’intégration en aval et de monétisation de ses propres actifs gaziers échoués. Ces projets – OPaL, ONGC Mangalore Petrochemicals Ltd (OMPL) et ONGC Tripura Power Company (OTPC) ont été mis en œuvre avec succès et fonctionnent désormais à pleine capacité.

ONGC, en tant que promoteur, a joué un rôle de premier plan dans la sélection des entrepreneurs LSTK/PMC, l’exécution de divers accords de matières premières et de prélèvement, la résolution de divers problèmes techno-commerciaux, réglementaires et fiscaux complexes qui se sont glissés pendant l’exécution et la mise en service de ces projets. En plus de résoudre les problèmes opérationnels, financiers et réglementaires, il a permis aux coentreprises d’être dirigées par les meilleurs experts professionnels du secteur.

Kumar a déclaré que, conformément à la stratégie ONGC 2040, à l’avenir, 70% des revenus devraient provenir des activités de raffinerie et de pétrochimie et 10% des bénéfices proviendront du secteur non pétrolier et gazier, et donc le rôle de ces coentreprises non E&P continuera à jouent un rôle crucial dans le Groupe.

ONGC détient 49,36 pour cent des parts dans la capacité de 1,1 million de tonnes par an d’OPaL, GAIL 49,21 pour cent et GSPC les 1,43 pour cent restants.

« ONGC a joué un rôle crucial dans l’histoire du redressement d’OPaL à partir de l’assistance pendant la phase de construction, sa stabilisation et son approvisionnement continu en matière première à partir de son usine, ce qui est crucial pour la rentabilité de toute entreprise pétrochimique. En plus d’une contribution au capital de Rs 998 crore, ONGC a également souscrit à des bons de souscription émis par OPaL pour un montant de Rs 3 451 crore », a-t-il déclaré.

La société a également soutenu à elle seule les CCD Rs 7 778 crore et fourni des lettres de confort s’élevant à Rs 9 500 crore pour les prêts, a-t-il déclaré.

OTPC, dont ONGC détient 50% du capital, a mis en place une centrale à gaz de 726,6 MW à Tripura. L’usine a démarré ses activités en mars 2014.

Kumar a déclaré que l’OTPC est un cas classique d’entité gérée efficacement. Au cours de la phase de projet, afin d’éviter les retards, l’intégralité des marchandises surdimensionnées (ODC) a été acheminée via le Bangladesh. Plant génère des bénéfices depuis sa création et est l’une des rares sociétés gazières à verser des dividendes.

L’OTPC couvre environ 30 % des besoins en électricité de toute la région du Nord-Est à un tarif compétitif. C’est le client de référence pour le prélèvement du gaz d’ONGC à Tripura, prenant environ 60% de la production totale de gaz et utilisant ainsi le gaz échoué dans la région, débloquant la valeur de Rs 700 crore par an.

Grâce à ces investissements, l’État de Tripura est devenu un excédent d’électricité par rapport à un État en manque d’électricité, ce qui a permis d’exporter de l’électricité vers le Bangladesh.

Jusqu’à ce jour, avec un investissement en capital de Rs 560 crore, ONGC a reçu environ Rs 310 crore en dividende et Rs 106 crore de prime sur la vente des capitaux propres résiduels à GIP en 2015.

Petronet MHB Ltd est une autre histoire de retournement classique dans laquelle ONGC, en tant que promoteur, a joué un rôle crucial dans la transformation d’une entité déficitaire en une entité générant des bénéfices et versant des dividendes. Grâce à des conseils continus au niveau du conseil d’administration et à une gestion efficace, la société réalise régulièrement des bénéfices, même pendant la période de pandémie. ONGC a gagné un dividende total de Rs 208 crore sur un investissement total de Rs 274 crore.

Dans le cas de l’OMPL, l’unité pétchem autonome était soumise à de faibles écarts en raison de la nature cyclique due à la dynamique offre/demande dans la région. Pour remédier à cela, ONGC a initié une fusion de la société avec sa filiale de raffinerie Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL).

« La présence d’ONGC tout au long de la chaîne de valeur et au-delà de l’activité E&P est également un moyen efficace d’atténuer les risques. Le groupe ONGC est en mesure de mieux se protéger des marchés du brut volatils, car l’entité combinée sera exposée à tous les cycles des matières premières », a-t-il déclaré.

La société avait acquis la participation de 51,11% du gouvernement dans HPCL pour étendre sa présence dans les secteurs intermédiaires et en aval. « À l’avenir, la participation majeure d’ONGC dans HPCL et PL deviendra le facteur déterminant pour maximiser la valeur de l’actionnariat », a-t-il ajouté.

