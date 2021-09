Onitsuka Tiger RTW printemps 2022 – WWD

Andrea Pompilio manque certainement de voyage. Il y a quelques jours, il a fait référence à la jeunesse de New York comme source d’inspiration pour sa marque éponyme et dimanche à l’ambiance énergique – et parfois déroutante – de Tokyo pour sa collection printanière Onitsuka Tiger présentée via une vidéo dans les rues de la ville japonaise, de ses tunnels et ponts futuristes aux rues étroites.

Le regard: Le sportswear continue de jouer un rôle important pour la marque et Pompilio essaie d’élever l’offre globale sans trahir son ADN, en proposant un mélange de looks sur mesure en nylon et de pièces plus sportives éclaboussées d’un motif de tigre qu’il a récupéré dans les archives. Évoquant l’atmosphère de Tokyo, des combinaisons de couleurs inattendues de bleu aigue-marine, de bordeaux et d’orange rouillé pointaient vers le ciel et brouillaient les enseignes au néon les nuits humides.

Citation à noter : « Je voulais évoquer cette ambiance ‘Lost in Translation’ que Tokyo suscite toujours. Je pense que ce n’est pas tellement lié à un manque de communication, mais plutôt aux émotions écrasantes qu’un visiteur ressent en arrivant en ville », a déclaré Pompilio, notant qu’il connaît très bien la ville pour y avoir vécu pendant un certain temps.

Pièces clés : Une gamme de costumes sur mesure unisexes fabriqués à partir de nylon léger et doublés de maille ; une robe en nylon noir de style caftan associée à des baskets-ballerines que l’on pourrait facilement voir sur les filles japonaises se pavanant dans les rues du quartier de Shimokitazawa; vestes de camionneur raccourcies avec un crédit de rue fait dans des blocs de couleurs et des motifs de tigre.

Emporter: Il n’y avait pas grand-chose de nouveau dans la collection, mais Pompilio a réussi à ajouter quelques articles sympas dans le mélange.