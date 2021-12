Seuls les meurtres dans le bâtiment de Hulu s’agrandit pour la saison 2 et a ajouté une star de Suicide Squad à sa distribution de premier plan. Selon Deadline, l’actrice et mannequin Cara Delevingne rejoint la série à succès de comédies policières en tant qu’Alice, « une initiée sophistiquée du monde de l’art qui se retrouve empêtrée dans le mystère ». Actuellement, Delevingne joue également dans la série Prime Video Carnival Row, en face d’Orlando Bloom, mais Deadline rapporte que la programmation des deux émissions a été programmée pour qu’elle puisse filmer les deux, ce qui signifie que son nouveau rôle dans Only Murders n’aura pas d’impact sur Carnival Row.

Delevingne est une actrice bien connue et établie qui est apparue dans un certain nombre de projets cinématographiques et télévisés. Elle a joué June Moone / Enchantress dans Suicide Squad en 2016, aux côtés de Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman et Viola Davis, entre autres. Delevingne a commencé par une carrière de mannequin et a ensuite fait ses débuts au cinéma dans Anna Karenina (2012). Au fil des ans, elle est également apparue dans des films tels que Paper Towns, Valerian et la Cité des mille planètes, et, plus récemment, Life in a Year, qui mettait également en vedette Jaden Smith. Notamment, son nouveau rôle Only Murders ne marquera que son deuxième rôle principal dans une série télévisée, après Carnival Row.

Seuls les meurtres dans le bâtiment mettent en vedette Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez en tant que trois étrangers connectés en vivant dans le même immeuble d’appartements à New York, mais trouvent de la camaraderie dans leur amour mutuel des vrais podcasts criminels. Après qu’un de leurs voisins se soit retrouvé mort, le trio soupçonne que sa mort n’était pas l’affaire facilement fermable que la police trouve, alors ils ont entrepris de mener une enquête et ont profité de l’occasion pour créer leur propre podcast sur le vrai crime. Cependant, tout n’est pas comme il y paraît, et les trois nouveaux amis trouvent bientôt leur lien testé d’une manière qui laisse les fans rire et se demander quels mystères pourraient être dans le prochain couloir.

En plus de Martin, Short et Gomez, Only Murders in the Building met également en vedette Amy Ryan et Aaron Dominguez. Nathan Lane et Tina Fey apparaissent dans des rôles récurrents, et l’icône musicale Sting est également apparue dans les premiers épisodes. Martin a co-créé et écrit le spectacle avec John Hoffman, à partir d’une idée d’histoire de Martin. En septembre, il a été annoncé que la série avait été officiellement renouvelée pour la saison 2. À l’heure actuelle, on ne sait pas quand les nouveaux épisodes feront leurs débuts.