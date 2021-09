Only Murders In The Building Cast: où vous avez déjà vu les acteurs

Nathan Lane (Teddy Dimas)

Nathan Lane, trois fois lauréat du Tony Award, apparaît dans Only Murders in the Building en tant que Teddy Dimas, l’investisseur inquiet d’Oliver et résident de l’immeuble Arconia qui devient le sujet du podcast. Au fil des ans, Lane a été une présence majeure dans le cinéma, la télévision et le monde du théâtre, offrant au public des performances mémorables dans chacun.

Nathan Lane a commencé au théâtre, et nous allons donc commencer par là. Tout au long de sa carrière sur scène, Lane a joué des rôles de premier plan dans tout, du Songe d’une nuit d’été aux producteurs et The Odd Couple à Angels in America. Son travail à la télévision comprend des émissions comme The People v. OJ Simpson: American Crime Story, The Good Wife, Modern Family et, plus récemment, Penny Dreadful: City of Angels. Et puis, qui pourrait oublier les performances magistrales de Lane dans des films comme The Birdcage, Lion King et Mouse Hunt.