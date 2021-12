Only Murders in the Building lance un mannequin pour la saison 2

Juste au moment où nous pensions que seuls les meurtres dans le bâtiment ne pourraient pas obtenir plus de liste A, le Hulu Original va lancer un mannequin pour la saison deux.

Le mercredi 1er décembre, il a été annoncé que Cara Delevingne rejoindra Selena Gomez, Steve Martin et Martin court pour la nouvelle saison de Only Murders in the Building. contrairement à Piquer, qui a joué une version satirique de lui-même dans la première saison du hit Hulu, le mannequin devenu actrice est sur le point de jouer un nouveau personnage nommé Alice.

Selon la description du personnage de Hulu, Alice est une personne chic avec une connaissance approfondie du monde de l’art. Oh, et elle sera une figure centrale du mystère de la nouvelle saison.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel, la première saison s’est terminée avec le trio de vrais crimes résolvant le mystère de qui a tué Tim Kono, seulement pour être accusé du meurtre d’un autre résident d’Arconia. Nous devrons attendre et voir comment le personnage de Delevingne s’intègre dans ce gâchis.

Le mannequin britannique, qui joue également en face Orlando Bloom dans Carnival Row de Prime Video, est ravie de son nouveau concert. Le 1er décembre, elle a publié l’annonce dans ses histoires Instagram, en écrivant : « Tellement excitée ».