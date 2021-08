OnlyFans a enfin une application Android, mais il y a une énorme mise en garde

Comme si le retour de Yik Yak n’était pas une surprise suffisante, OnlyFans a lancé son application mobile et elle est disponible sur iOS et les meilleurs téléphones Android. Cependant, il y a un hic : l’application OFTV ne propose aucun des contenus pour adultes pour lesquels le service est populaire.

Pour être juste, OnlyFans n’est pas seulement une application de divertissement pour adultes, mais aussi une plate-forme d’adhésion semblable à Patreon, destinée aux créateurs de toutes sortes pour présenter leur travail, notamment des chefs, des photographes, des instructeurs de fitness, etc. Cela n’a pas changé, mais le contenu sûr pour le travail (SFW) a été dépassé par le contenu non sûr pour le travail (NSFW), en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19 et de la perte d’emploi qui s’ensuivit.

Dans le communiqué de presse, le PDG d’OnlyFans, Tim Stokely, a déclaré que le lancement de l’application consiste à éloigner l’image d’OnlyFans du contenu réservé aux adultes et à présenter tout ce que le service a à offrir.

Depuis le début du lancement d’OnlyFans, nous avons été une plate-forme axée sur les créateurs pour donner aux créateurs plus d’autonomie et de pouvoir sur leur contenu. Notre objectif est de donner aux créateurs plus d’opportunités de diffuser leur contenu et plus de moyens pour notre communauté d’y accéder.

Stokely a déclaré à Bloomberg que l’application est considérée comme un moyen de commercialiser le service auprès “d’un public plus large, et peut-être d’un public légèrement différent”.

Pour l’instant, OFTV est libre d’accès et aucune publicité n’est présente sur l’application. Il proposera du contenu gratuit et original de créateurs « couvrant une grande variété de genres, notamment le fitness, la cuisine, la comédie, la musique et plus encore ». Cela dit, certains contenus trouvés sur l’application peuvent encore être assez racés, avec des podcasts comme “Coffee and Cleavage”, qui peuvent repousser les limites du contenu SFW.

Depuis le lancement progressif de l’application plus tôt dans l’année, sa bibliothèque s’est agrandie pour proposer plus de 800 vidéos de plus de 100 créateurs. Il y a même une série originale OnlyFans, Unlocked, qui lance sa première saison deux sur le service.

OFTV est actuellement disponible sur Android, iOS, Apple TV, Roku, FireTV, Android TV et Samsung Smart TV.