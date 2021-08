OnlyFans collecte le câble et autorise le contenu sexuellement explicite sur sa plateforme | La technologie

in

Les contenus sexuellement explicites ne quittent pas OnlyFans, la plateforme a annoncé que les changements qu’ils entendaient apporter sont paralysés et que la politique qu’ils voulaient appliquer le 1er octobre est arrêtée.

Il y a quelques jours, OnlyFans a surpris les utilisateurs et les créateurs de contenu de sa plate-forme avec une publicité dans laquelle ils signalaient que le contenu sexuellement explicite disparaîtrait de leur plate-forme. Allez quoi ils allaient interdire le contenu qui a réussi à mener le réseau social à la célébrité.

La date convenue pour mettre en œuvre l’interdiction des contenus à caractère sexuel a été fixée au 1er octobre de cette année. Aujourd’hui, ils annoncent qu’ils font marche arrière et que, pour le moment, ils paralysent le changement de politique.

Avez-vous entendu parler d’OnlyFans mais n’êtes pas très clair sur le concept ? Dans ce rapport, nous expliquons ce qu’est ce réseau social pour adultes et comment il fonctionne.

Bien sûr, les créateurs de contenu de la plateforme ne sont toujours pas entièrement satisfaits. L’arrêt laisse des questions en suspens et la possibilité qu’OnlyFans reprenne le changement de politique à tout moment.

L’annonce que l’entreprise a faite s’est faite via Twitter en publiant deux tweets, le premier remerciant tous ceux qui ont décidé de donner leur avis et de rendre compte de la dérive en termes de mesures qu’ils souhaitaient appliquer, tandis que le second s’adresse aux créateurs.

Merci à tous d’avoir fait entendre votre voix. Nous avons obtenu les garanties nécessaires pour soutenir notre communauté de créateurs diversifiée et avons suspendu le changement de politique prévu le 1er octobre. OnlyFans est synonyme d’inclusion et nous continuerons à offrir un foyer à tous les créateurs. – OnlyFans (@OnlyFans) 25 août 2021

Et, il semble qu’OnlyFans ait décidé de lancer un message publiquement plutôt que de s’adresser à ses créateurs dans la confidentialité d’un e-mail.. Les réponses au tweet ne sont pas aussi positives qu’elles pourraient l’être, les personnes qui travaillent à la création de contenu restent avec des doutes.

Bien qu’il semble que la décision prise par OnlyFans soit hâtive et qu’elle soit prise avec le désir de se détruire en interne, tout est plus complexe. Les derniers rapports parlent de différentes banques internationales qui luttent contre les contenus pornographiques.

Chers travailleurs du sexe, La communauté OnlyFans ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans vous. Le changement de politique était nécessaire pour sécuriser les services bancaires et de paiement pour vous soutenir. Nous travaillons sans relâche pour trouver des solutions. # SexWorkIsWork – OnlyFans (@OnlyFans) 21 août 2021

En maîtrisant les moyens de paiement, ces banques auraient retiré leur compatibilité avec ce type de plateforme. Aucune passerelle de paiement n’est enregistrée, PayPal lui-même complique son utilisation sur des sites comme OnlyFans qui proposent du contenu sexuel à la demande.

Pour le moment, OnlyFans continuera à travailler comme il l’a fait jusqu’à présent, bien que si la pression des banques et des systèmes de paiement continue, ils devront probablement trouver un nouveau moyen de gagner un revenu.