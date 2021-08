OnlyFans continuera à autoriser la prostitution virtuelle sur leur site ⋆ .

OnlyFans a abandonné son interdiction de la pornographie et continuera à permettre aux utilisateurs de se prostituer virtuellement sur leur site Web.

OnlyFans, le site Web qui a gagné en popularité en raison de son hébergement de prostitution virtuelle, a abandonné son interdiction de la pornographie. Cela vient après que OnlyFans a admis qu’ils ne seraient rien sans la prostitution virtuelle qui se produit sur le site Web.

« Merci à tous d’avoir fait entendre votre voix. Nous avons obtenu les assurances nécessaires pour soutenir notre communauté diversifiée de créateurs et avons suspendu le changement de politique prévu le 1er octobre », a déclaré la société dans un tweet. “OnlyFans est synonyme d’inclusion et nous continuerons à offrir un foyer à tous les créateurs.”

Comme l’a rapporté Variety, “Le fondateur et PDG de OnlyFans, Tim Stokely, a blâmé les banques pour l’interdiction de la pornographie dans une interview avec le Financial Times publiée le 24 août, affirmant que des banques telles que JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon et le Royaume-Uni Metro Bank avait coupé la capacité d’OnlyFans à payer les créateurs. En raison de la levée de l’interdiction de la pornographie, les utilisateurs d’OnlyFans seront toujours autorisés à être payés pour les actes sexuels qu’ils commettent devant la caméra.

Comme l’a rapporté National File, le membre du Congrès Paul Gosar (R-AZ) a commencé à faire pression sur OnlyFans en avril de cette année, lorsqu’il a demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur le site pour avoir prétendument enfreint la législation sur le trafic sexuel. (LIRE LA SUITE : OnlyFans admet que ce ne serait rien sans la prostitution virtuelle sur leur site)

Dans la lettre, Gosar a suggéré qu’ils devraient faire l’objet d’une enquête en vertu de la loi Mann de 1910, qui interdit « le transport interétatique d’un individu à des fins immorales ou illégales ». Il a noté qu’OnlyFans opère à travers les frontières des États et “bien qu’il soit probablement à l’abri de la responsabilité délictuelle en vertu de l’article 230, il semble faciliter et même encourager les voyages inter-États du type directement visé par la loi Mann”.