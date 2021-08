OnlyFans fait marche arrière et n’interdit pas le contenu sexuellement explicite

in

Suite aux réactions négatives des créateurs de contenu et des utilisateurs, OnlyFans a annoncé mercredi qu’il n’imposerait pas son interdiction des contenus sexuellement explicites.

L’annonce intervient même pas une semaine après que le site a déclaré qu’il interdirait le type de contenu qui l’a finalement rendu si populaire. Il devait entrer en vigueur le 1er octobre, autorisant uniquement les photos nues, mais rien qui dépeignait des actes sexuels.

La société a initialement cité la pression des entités bancaires comme raison du changement, mais il semble que cela ait été résolu.

Merci à tous d’avoir fait entendre votre voix. Nous avons obtenu les assurances nécessaires pour soutenir notre communauté de créateurs diversifiée et avons suspendu le changement de politique prévu le 1er octobre. OnlyFans est synonyme d’inclusion et nous continuerons à offrir un foyer à tous les créateurs. – OnlyFans (@OnlyFans) 25 août 2021

Lorsqu’on lui a demandé des détails supplémentaires sur la décision, OnlyFans a déclaré à Android Central que la décision d’inverser le cours était due aux “assurances des partenaires bancaires que OnlyFans peut prendre en charge tous les genres de créateurs”.

OnlyFans a naturellement reçu beaucoup de réactions contre l’interdiction, reflétant une décision similaire prise par Tumblr il y a plusieurs années. L’interdiction a été critiquée par les utilisateurs, en particulier par les créateurs de contenu qui ont aidé le site à gagner environ 2 milliards de dollars de ventes l’année dernière seulement, ce qui pourrait expliquer pourquoi les partenaires de cuisson semblaient s’être rapprochés. Le site concurrent JustForFans a également appelé OnlyFans pour “l’intégration” et l’abandon de ses utilisateurs.

Pendant ce temps, la société a récemment développé son application OFTV pour iOS, Android et les meilleurs appareils de streaming en tant que version plus sûre pour le travail du site, axée sur le contenu du fitness, de la cuisine, de la photographie, etc. Cependant, étant donné la rapidité avec laquelle OnlyFans était disposé à abandonner ses créateurs de contenu, il n’est pas clair s’ils seront prêts à rester ou à passer à une plate-forme concurrente.