New York / Hong Kong (CNN Business) – OnlyFans interdira le contenu sexuellement explicite à partir d’octobre, a annoncé jeudi la société.

“Pour assurer la durabilité à long terme de la plate-forme et continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos directives de contenu”, a déclaré la société dans un communiqué. Il ajoute que les changements interviennent après les demandes des « partenaires bancaires et prestataires de paiement ».

C’est un énorme changement pour un service qui est devenu un espace majeur pour le contenu pour adultes alors que l’économie des créateurs a explosé.

Comme d’autres plateformes sociales, OnlyFans permet à ses créateurs de proposer du contenu gratuitement ou de proposer leurs diffusions en direct, vidéos et messages via des abonnements payants. Les créateurs peuvent également gagner des revenus grâce à des pourboires ou à des messages payants.

Le site Web, qui a été fondé en 2016, indique qu’il compte 130 millions d’utilisateurs. Chaque année, elle verse plus de 5 milliards de dollars américains à ses créateurs, qui sont au nombre de plus de 1,5 million.

OnlyFans se présente comme un lieu où les photographes, musiciens, maquilleurs, acteurs et autres créateurs peuvent gagner un revenu à temps partiel ou même à temps plein.

Mais il est surtout connu comme un paradis pour les travailleuses du sexe et les influenceurs qui souhaitent promouvoir et vendre l’accès à du contenu pour adultes.

La société a déclaré jeudi qu’elle autoriserait toujours les créateurs à publier de la nudité “tant que cela est conforme à notre politique d’utilisation acceptable”, même si elle interdisait ce qu’elle appelait “la publication de tout contenu contenant un comportement sexuellement explicite”.

La politique d’utilisation interdit la violence, le viol et le manque de consentement, entre autres contenus. Il interdit également la représentation ou la promotion de « services d’escorte, de trafic sexuel ou de prostitution ».

OnlyFans a déclaré qu’il “partagerait plus de détails dans les prochains jours”.

“Nous soutiendrons et guiderons activement nos créateurs à travers ce changement dans les directives de contenu”, a ajouté la société dans son communiqué.

La décision a été critiquée, certains la comparant à la décision de la plate-forme de blogs Tumblr en 2018 d’interdire les images et les vidéos à “contenu pour adultes”, y compris la pornographie.

Les experts de l’époque ont déclaré que l’interdiction générale menaçait d’aliéner les communautés, y compris les utilisateurs LGBTQ, les survivants d’agressions sexuelles et les travailleuses du sexe qui utilisaient le service pour se connecter et parler de problèmes de sécurité.

D’autres se sont demandé ce que la décision OnlyFans signifierait pour les travailleuses du sexe qui comptaient sur la plate-forme pour gagner leur vie.

“OnlyFans ne serait rien sans les travailleuses du sexe dont le travail en fait une plateforme importante”, a tweeté Kim Kelly, une journaliste qui couvre les droits du travail. “Maintenant, il les jette et supprime une source vitale de revenus d’une population de travailleurs qui sont marginalisés de manière disproportionnée et n’ont aucune protection en vertu du droit du travail américain.”