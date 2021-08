OnlyFans interdit le contenu sexuel, laissant son avenir incertain

OnlyFans interdira le contenu sexuellement explicite à partir d’octobre, interdisant le matériel même qui a rendu la plate-forme populaire, en particulier au cours de la dernière année, plus qu’une grande partie du monde a été verrouillée.

Dans une déclaration fournie à TechRadar et largement diffusée en ligne, OnlyFans a déclaré que la plate-forme adoptait les changements “pour se conformer aux demandes de nos partenaires bancaires et fournisseurs de paiement”.

« Afin d’assurer la durabilité à long terme de la plate-forme et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos directives de contenu. Les créateurs continueront d’être autorisés à publier du contenu contenant de la nudité tant qu’il est conforme à notre politique d’utilisation acceptable », indique le communiqué.

OnlyFans n’a pas commenté au-delà de la déclaration, ni clarifié sa position sur la nudité non sexuelle; la politique d’utilisation acceptable de la société n’interdit la nudité publique que si elle a été enregistrée ou diffusée à partir de régions ou de pays dans lesquels une telle nudité est illégale.

La déclaration complète se lit comme suit :

«À compter du 1er octobre 2021, OnlyFans interdira la publication de tout contenu contenant une conduite sexuellement explicite. Afin d’assurer la durabilité à long terme de la plate-forme et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos directives de contenu. Les créateurs continueront d’être autorisés à publier du contenu contenant de la nudité tant qu’il est conforme à notre politique d’utilisation acceptable.

Ces modifications sont destinées à répondre aux demandes de nos partenaires bancaires et prestataires de paiement.

Nous partagerons plus de détails dans les prochains jours et nous soutiendrons et guiderons activement nos créateurs à travers ce changement dans les directives de contenu.

Nous restons dédiés à notre communauté de 130 millions d’utilisateurs et de plus de 2 millions de créateurs qui ont gagné plus de 5 milliards de dollars sur notre plate-forme.

OnlyFans reste attaché aux plus hauts niveaux de sécurité et de modération de contenu de toutes les plateformes sociales. Tous les créateurs sont vérifiés avant de pouvoir télécharger du contenu sur OnlyFans, et tout le contenu téléchargé est vérifié par des systèmes automatisés et des modérateurs humains.

Dans le cadre de notre engagement en matière de sécurité et de transparence, nous publions notre premier rapport mensuel de transparence pour juillet 2021.

https://onlyfans.com/transparency/july2021”

L’interdiction de OnlyFans pourrait mettre fin à la croissance massive de la plate-forme observée pendant la pandémie

Les créateurs de contenu d’OnlyFans ne publient pas seulement du matériel pour adultes et sexuellement explicite, car des musiciens et d’autres artistes ont utilisé la plate-forme pour facturer aux fans l’accès aux photos, vidéos et autres contenus, mais il est incontestable que le site est devenu largement connu pour l’ancien .

Il est également incontestable que la popularité du site a explosé pendant la pandémie: la société mère d’OnlyFans, Fenix ​​International, a publié son rapport stratégique jusqu’en novembre 2020 indiquant que le nombre total de créateurs est passé de 348 000 en 2019 à plus de 1,6 million vers la fin de 2020, le nombre de fans passant de 13,4 millions à 82 millions. La société a engrangé 1,7 milliard de livres sterling (environ 2,32 milliards de dollars / 3,24 milliards de dollars australiens) en paiements de la part des fans, contre 238 millions de livres sterling (324 millions de dollars australiens / 454 millions de dollars australiens) jusqu’au même point en 2019. Given OnlyFans prend une réduction de 20% de cela, ses revenus sont passés de 44 millions de livres sterling à 283 millions de livres sterling, selon Musically.

Depuis lors, ce nombre est passé à 130 millions d’utilisateurs, selon la déclaration d’OnlyFans ci-dessus. Ces chiffres supplémentaires incluent les créateurs qui ont utilisé la plate-forme en ligne comme source de revenus tandis que les blocages mondiaux ont perturbé d’autres secteurs, comme la vente au détail, l’alimentation et l’hôtellerie. L’interdiction du contenu sexuellement explicite lancera également efficacement les créateurs de contenu pour adultes qui comptaient sur la plate-forme pour gagner de l’argent.

La réponse en ligne a été un mélange de critiques décriant OnlyFans pour avoir abandonné les créateurs de contenu sexuellement explicite qui avaient été au cœur de sa croissance, ainsi que la perplexité que la plate-forme tourne le dos à son plus grand attrait (et source de revenus).

Mais l’interdiction du contenu sexuel ferme une source de revenus cruciale pour certains en temps de crise, explique le Dr Barbara Brents, professeur de sociologie à l’Université du Nevada à Las Vegas et experte de l’industrie du sexe et du commerce sexuel.

“Pendant la pandémie, de nombreuses personnes vendant des services sexuels dépendent des plateformes en ligne”, a déclaré le Dr Brents à TechRadar lors d’un appel téléphonique. « Il y a toutes sortes de façons dont les gens ont acheté et vendu de l’intimité et des relations, et OnlyFans a été l’une de ces façons dont les gens pouvaient gagner leur vie et fermer cela comme ça, les personnes qui en dépendent sont incapables de faire un le revenu.”

Les services en ligne permettent aux travailleuses du sexe d’avoir un niveau de sécurité et de contrôle physique sur la sélection des clients, et cela aide qu’OnlyFans en particulier est facile à utiliser pour les créateurs et les consommateurs et ne dépend pas de nombreux tiers, encourageant ainsi les entreprises indépendantes. Lorsqu’un service est interrompu, les travailleuses du sexe passent à un autre, mais pas facilement.

« Les travailleuses du sexe sont résilientes et beaucoup [move on to another platform] mais ce n’est pas facile, et lorsque vous perdez votre source de revenus comme celle-ci, vous perdez en quelque sorte votre capacité à investir dans la prochaine chose », a déclaré le Dr Brents. « Les travailleuses du sexe avec le plus de ressources et le plus de capacités le font. »

On ne sait pas exactement combien de créateurs et de fans d’OnlyFans utilisent la plate-forme pour créer et consommer du contenu sexuellement explicite, et nous ne pouvons qu’attendre octobre pour voir combien de la communauté du site partira après l’interdiction. Mais nous pouvons nous tourner vers l’histoire – même l’histoire récente – pour voir comment d’autres sites et plateformes se sont comportés après le démarrage de contenu pour adultes, bien que ce soient les travailleuses du sexe et les créateurs indépendants qui ont le plus souffert.

OnlyFans : la dernière plateforme partiellement développée par des travailleuses du sexe pour ensuite interdire les travailleuses du sexe

OnlyFans est loin d’être la première plate-forme à se développer grâce aux communautés créant et partageant du matériel sexuellement explicite avant d’interdire ce contenu pour une poignée de raisons. Pour la plupart, ces efforts de désinfection sont faits pour se conformer aux politiques de plates-formes encore plus grandes, mais comme dans le cas d’OnlyFans, ils ont également été faits pour satisfaire les demandes des institutions financières.

L’un des exemples les plus connus est Tumblr, qui a interdit le contenu pour adultes et non sécurisé pour le travail (NSFW) en décembre 2018 – apparemment comme une condition longtemps retardée de son acquisition par Yahoo en 2016, mais aussi après son iOS. app a été interdite suite à la découverte d’images pédopornographiques sur le site. Cela a été perçu comme une trahison par les créateurs de contenu pour adultes, qui avaient construit des communautés sur la plate-forme, ainsi que par la communauté LGBTQ qui avait prospéré en partageant du contenu pour adultes, comme l’a rapporté Vice. Après un exode massif d’utilisateurs, le site a été vendu en 2019 pour 3 millions de dollars, une fraction du prix de 1,1 milliard de dollars que Verizon a payé pour l’acquérir en 2013, selon The Verge.

La même année, la place de marché en ligne Craigslist a fermé sa section d’annonces personnelles, qui était une plate-forme cruciale pour l’organisation d’échanges et de rencontres érotiques pour adultes, y compris le travail du sexe – une décision prise par Craigslist en réponse au passage du controversé anti-trafic sexuel FOSTA. et les factures SESTA. Cela a fermé un autre canal que les travailleuses du sexe utilisaient pour se coordonner en toute sécurité avec la clientèle en ligne, ainsi que la fermeture d’un espace de connexion queer, comme l’a rapporté le Washington Post. Un autre site, Backpage, a également été contraint de fermer en 2019, selon Slate.

Sur le plan financier, les plateformes de financement participatif et de paiement comme Patreon et PayPal ont gelé des fonds ou annulé des comptes utilisés par les travailleuses du sexe, selon The Daily Dot. Au fil des ans, les banques ont fermé des comptes de stars du porno, comme Chase l’a fait en 2014, comme l’a rapporté Buzzfeed, qui est l’un des incidents les plus populaires d’institutions financières restreignant les créateurs de contenu pour adultes – lorsque les écrivains romantiques et érotiques ont été bannis de leurs plateformes en 2012 par PayPal, le service de paiement a indiqué Visa et Mastercard, qui ont indiqué les réglementations du gouvernement fédéral, a écrit Engadget.

OnlyFans n’est que la dernière d’une longue série de plateformes en ligne restreignant et interdisant le contenu pour adultes et le travail du sexe au cours de la dernière décennie. Bien qu’Internet ait changé au cours de cette période, il n’est de plus en plus façonné que par une poignée de sociétés colossales dans les secteurs du contenu, des services et de la finance plutôt que par les créateurs de contenu et les consommateurs.