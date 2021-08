OnlyFans lance un service de streaming gratuit adapté à tous les publics | La technologie

in

OnlyFans atteint le Play Store et l’App Store, il a longtemps été vaneado de ces magasins d’applications, mais il a réussi à entrer en changeant le type de contenu qu’il propose. Bien sûr, tout a une certaine astuce.

À cette période de l’année, il est impossible de ne pas connaître OnlyFans. Cette plateforme de contenu pour adultes a été lancée en juillet 2016, mais a connu un boom en 2019 et 2020. Sa croissance est telle qu’aujourd’hui son chiffre d’affaires dépasse un grand nombre d’entreprises.

Le plus curieux dans tout cela est que pour accéder au service, il fallait toujours utiliser le navigateur. L’Android Play Store et l’Apple App Store avaient interdit l’application pour avoir proposé du matériel à caractère sexuel.

Tout cela a changé aujourd’hui, car OnlyFans a dévoilé sa nouvelle application et sa nouvelle plate-forme. Ils l’ont appelé OFTV et pour être présent dans les magasins d’applications Android et iOS, il a dû renoncer aux nus.

Le contenu proposé au sein de l’OFTV n’est pas pornographique. Dans OnlyFans, ils parlent de ce que la nouvelle application a un total de 800 vidéos avec des contenus différents. Il existe à la fois des vidéos de cuisine et des podcasts.

L’intention d’OnlyFans avec OFTV est de perdre la renommée d’un endroit où aller pour la pornographie. Mais la vérité est que, malgré le fait que leur nouvelle plate-forme a une approche différente, beaucoup de leurs vidéos maintiennent cette ligne de pensée.

Avez-vous entendu parler d’OnlyFans mais n’êtes pas très clair sur le concept ? Dans ce rapport, nous expliquons ce qu’est ce réseau social pour adultes et comment il fonctionne.

L’exemple clair est évident dans les vidéos que, bien qu’il s’agisse d’actions quotidiennes telles que le petit-déjeuner, les protagonistes apparaissent dans des vêtements suggestifs et jouent avec le langage pour générer des doubles sens.

La nouvelle plateforme est gratuite pour le moment et tout le monde peut accéder à tous ses contenus. De plus, il est disponible aussi bien en version web qu’en application pour les différents systèmes d’exploitation :

La seule chose qui est claire, c’est qu’OnlyFans a réussi à trouver un créneau de marché intéressant et tire le meilleur parti de sa popularité. Il faudra attendre un peu pour savoir comment ils s’en sortent avec cette nouvelle plateforme.