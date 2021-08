OnlyFans lance une application sur Play Store, mais ce n’est pas ce que vous pensez que c’est

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

OnlyFans, connu pour ses créateurs sur le thème des adultes, a lancé l’application OFTV sur le Play Store. Ce service vidéo ne contient pas de nudité mais se concentre plutôt sur le contenu de style de vie et d’autres sujets sûrs pour le travail.

OnlyFans est devenu un acteur majeur dans le secteur de la création de contenu, et il est surtout connu pour permettre aux utilisateurs de s’abonner à des créateurs de porno. L’accent mis sur le contenu pour adultes signifie que nous n’avons pas vu d’application mobile sur le Play Store, mais cela change avec le lancement de l’application OFTV.

Selon Bloomberg, OFTV est une application sûre pour le travail, dépourvue de photos et de vidéos pornographiques et est désormais disponible sur Google Play. Au lieu de cela, nous avons 800 vidéos couvrant la cuisine, le fitness, le podcasting, les sports, la comédie et plus encore. Il existe également une émission originale, surnommée Unlocked, qui couvre les créateurs de contenu notables.

« Il n’y a pas de contenu pour adultes sur OFTV. Parce qu’il n’est pas monétisé et qu’il n’y a pas d’impact direct sur les revenus des créateurs, nous pouvons être dans l’App Store », a déclaré le PDG d’OnlyFans, Tim Stokely, à Bloomberg.

La société affirme qu’OFTV est un service gratuit et qu’il n’inclut pas de publicité. Mais nous imaginons que les publicités et/ou le contenu payant pourraient être une chose si la plate-forme gagne en popularité.

Vous pouvez télécharger OFTV depuis le Play Store via le bouton ci-dessous. Le service est également disponible sur iOS, la plate-forme Fire OS d’Amazon et les appareils Roku.