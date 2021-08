OnlyFans, le réseau social du sexe, interdit les contenus pornographiques sur sa plateforme, que se passe-t-il ?

in

Les utilisateurs qui ont cimenté leur succès, ont été expulsés sans égard. OnlyFans n’est plus un réseau pornographique, et beaucoup le décrivent comme une trahison.

Il y a des années, le sexe explicite il n’était disponible que dans les films porno, les magazines et les magasins spécialisés. De nos jours, il suffit d’une webcam ou du mobile lui-même, et d’une connexion Internet pour le produire. Et les consommateurs n’ont qu’à entrer dans une page Web pour y accéder.

Il y a des milliers de pages qui collectent des vidéos pornographiques, mais au cours des deux dernières années Seuls les fans a été sur toutes les lèvres en raison de son engagement envers sexe personnel.

L’idée initiale de OnlyFans était unir les créateurs avec leurs fans. Les artistes de fitness, les cuisiniers ou les entraîneurs facturent des frais mensuels pour donner des cours ou créer des produits personnalisés, et les fans peuvent interagir avec eux et faire des demandes.

Avez-vous entendu parler d’OnlyFans mais n’êtes pas très clair sur le concept ? Dans ce rapport, nous expliquons ce qu’est ce réseau social pour adultes et comment il fonctionne.

Mais tout a changé en 2018, lorsque Leonid Radvinsky, propriétaire du site de sexe en direct MyFreeCams, a acheté 75% d’OnlyFans et est devenu le directeur de la plateforme, la transformant en un réseau social axé sur le sexe.

Ce qui a rendu populaire Seuls les fans est que les utilisateurs peuvent discuter et interagir avec les créateurs, et pour un conseil supplémentaire, faire des demandes sexuelles personnelles.

OnlyFans a connu un boom avec la pandémie, dépassant le 130 millions d’utilisateurs (tous ne sont pas payés), et plus de 450 000 personnes offrant leurs services sexuels. Il y a eu des cas de stars du porno qui ont arrêté de faire des films pour se consacrer uniquement à OnlyFans, car ici, elles gagnent plus d’argent.

Mais la semaine dernière, une chose étrange s’est produite : Seuls les fans a annoncé une nouvelle plateforme pour tous les publics, appelée OFTV, qui est un retour à ses origines.

Et juste deux jours plus tard, il a rapporté que OnlyFans interdit le sexe explicite. La raison pour laquelle il a proposé est qu’il s’agissait d’une demande de ses “banques et fournisseurs de paiement”.

C’est une raison étrange, car OnlyFans fonctionne et facture ses services sans problème depuis des années. Certains médias évoquent d’autres causes.

Selon Bloomberg, En juin dernier, OnlyFabs recherchait des investisseurs, attirés par l’immense base d’utilisateurs de la plateforme.

On l’a déjà vu d’autres fois, par exemple avec Pantreon : des services qui profitent du sexe pour se développer et attirer des investisseurs, mais ces investisseurs en font une condition pour éliminer le sexe explicite.

Il est également vrai que les banques et les services tels que PayPal mettent de nombreux obstacles à ce type d’entreprise, qui encouragent la prostitution. Ces services de paiement nécessitent des choses comme ça toutes les personnes offrant des relations sexuelles sont identifiées et prouvent qu’elles sont majeures, quelque chose qui n’est pas facile à réaliser lorsque votre base d’utilisateurs est constituée d’acteurs pornographiques amateurs, qui recherchent l’anonymat.

La BBC signale d’autres problèmes plus obscurs. Au cours d’une enquête, il a découvert un manuel d’entreprise présumé dans lequel, au lieu de tuer dans l’œuf le contenu sexuel illégal, il a exhorté ses créateurs à être informés. Et comme plus de fans l’avaient fait, plus de publicités étaient autorisées, avant de fermer la chaîne…

Il y a une enquête policière derrière, et selon The Verge cela pourrait être l’une des causes de la Interdiction totale du porno explicite d’OnlyFans.

Un sujet très flou, comme tout ce qui a trait au sexe sur Internet.