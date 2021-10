OnlyFans news: Une mère a été interdite de faire du bénévolat à l’école de son enfant à cause d’un compte | Monde | Nouvelles

Victoria Triece, 30 ans, a deux enfants, cinq et dix ans, à l’école primaire de Sand Lake dans le comté d’Orange, en Floride. La mère de deux enfants menace maintenant de poursuivre l’école après qu’on lui a dit qu’elle ne pouvait plus faire de bénévolat.

Les parents de l’école ont trouvé des photos de Mme Triece sur OnlyFans, où elle a publié des images d’adultes d’elle-même.

Le site Web, bien qu’il ne soit pas explicitement pornographique, voit les créateurs facturer aux abonnés un contenu exclusif et est souvent utilisé pour du contenu pour adultes.

Ils s’en sont plaints à l’école, qui lui a alors interdit de se porter volontaire pour aider à organiser des activités.

La mère de deux enfants a déclaré qu’elle se sentait «jugée et isolée» après l’incident et a déclaré qu’elle ne faisait rien d’illégal.

S’adressant aux journalistes du bureau de son avocat NeJame Law, Mme Triece a défendu son utilisation d’OnlyFans.

Elle a déclaré : « Personne n’est en position de juger ce que quelqu’un fait dans sa vie privée.

« Si je ne fais de mal à personne et que je n’affecte la journée de personne, alors c’est le choix de quelqu’un de faire quelque chose qui est tout à fait légal.

« Cela a affecté un parent qui est allé payer pour voir mon contenu, mais ils ont ensuite dû envoyer ces photos de moi à l’école et m’interdire d’être avec des enfants, ce que j’ai fait et consacré ma vie pendant à peu près cinq ans.

Mme Triece a l’intention de poursuivre le conseil scolaire pour 1 million de dollars (730 284,07 £) en dommages-intérêts et a demandé qu’elle soit réintégrée en tant que «bénévole d’ADDitions».

Son équipe juridique a déclaré que le fondement des dommages-intérêts consistait à lui refuser le droit de participer à la vie de ses enfants et à lui refuser le choix de ses moyens de subsistance.

Ils ont ajouté que Mme Triece demandait également des dommages-intérêts en raison « du ridicule qu’elle a subi et subira du fait de son interdiction sans autre raison que d’offenser la sensibilité morale d’autrui pour ce qu’elle fait en privé ».

L’école a refusé de commenter, citant « un litige potentiel, en cours ou en cours ».

A NE PAS MANQUER

Amy Kupps, 32 ans, de Caroline du Nord, a également été forcée de quitter son poste d’enseignante après que le conseil scolaire a été alerté de sa carrière OnlyFans.

Elle a déclaré au Mirror: «Après avoir quitté mon travail d’enseignant, j’étais vraiment bouleversée parce que tous ceux qui y travaillaient semblaient me tourner le dos.

« Je ne m’attendais plus jamais à entendre parler de mes anciens collègues et j’étais tellement gêné qu’ils l’aient découvert par des potins.

« J’ai été assez surpris lorsque l’un d’eux est venu me voir quelques semaines plus tard.

« J’ai été encore plus choqué quand ils m’ont dit qu’ils s’étaient abonnés à moi sur OnlyFans. »

En août, OnlyFans a renoncé à son intention d’interdire le contenu sexuellement explicite de sa plate-forme.

Tim Stokely, directeur général et co-fondateur de la plateforme, a imputé l’interdiction potentielle de la pornographie aux bailleurs de fonds d’OnlyFan.

Il a déclaré au Financial Times : « Le changement de politique, nous n’avions pas le choix – la réponse courte, ce sont les banques.

« Nous payons plus d’un million de créateurs pour plus de 300 millions de dollars chaque mois, et s’assurer que ces fonds parviennent aux créateurs implique de recourir au secteur bancaire. »