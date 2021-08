OnMail ajoute une nouvelle fonctionnalité « Inbox Break » pour suspendre tous les e-mails entrants

OnMail, le nouveau service de messagerie de l’équipe d’Edison, publie une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à vous libérer d’une liste sans cesse croissante d’e-mails qui vous sont envoyés. La nouvelle fonctionnalité “Inbox Break” met en pause tous les e-mails entrants afin que vous puissiez vous concentrer sur d’autres choses.

“Nous avons introduit OnMail pour vous donner plus de contrôle sur les e-mails que jamais auparavant – d’abord pour choisir qui peut entrer dans votre boîte de réception et maintenant pour contrôler quand ils entrent”, a déclaré Mikael Berner, cofondateur et PDG d’OnMail. « La nouvelle pause de la boîte de réception d’OnMail vous permet de prendre des pauses immédiates ou programmées selon vos besoins pour vous donner une chance de vous remettre d’une surcharge de courrier électronique. Pour tant de personnes travaillant à domicile au cours de la dernière année, maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée a été un véritable défi. Nous comprenons à quel point il peut être difficile de se déconnecter du courrier électronique lorsque vous vivez littéralement dans votre bureau. Inbox Break a été conçu pour répondre à ce besoin.

La nouvelle fonctionnalité vous permet de choisir les comptes à mettre en pause ainsi que la possibilité de définir des messages d’absence facultatifs pour chaque compte afin d’envoyer automatiquement une réponse aux messages entrants pendant votre pause. Inbox Break se synchronise automatiquement sur vos applications Web, iOS et Android, c’est donc parfait pour des vacances ou une période où vous devez vous concentrer.

Les comptes personnels et professionnels payants d’OnMail vous permettent également de programmer des pauses récurrentes à des dates et heures spécifiques. Vous pouvez également appliquer des pauses à vos comptes de messagerie non OnMail (c’est-à-dire Gmail, AOL, Hotmail, Outlook, etc.). OnMail est disponible pour les comptes gratuits, personnels (4,99 $ par mois) et professionnels (9,99 $ par mois).

