OnMail lance un nouveau calendrier pour simplifier la gestion des événements depuis votre application de messagerie

OnMail, de l’équipe derrière Edison, a publié une nouvelle mise à jour de ses applications mobiles pour inclure un calendrier intégré dans votre application de messagerie.

Bien qu’Apple ait séparé ses applications de calendrier et de messagerie, de nombreux fournisseurs de messagerie cherchent à combiner les services afin de donner aux utilisateurs un guichet unique pour tout ce qui concerne la messagerie et le calendrier. OnMail vous permet désormais de synchroniser votre calendrier à partir de vos comptes Gmail, Yahoo et Outlook avec l’application mobile OnMail, afin que vous puissiez tout afficher en une journée, une semaine ou un mois.

Vous pouvez répondre rapidement aux invitations du calendrier, inviter des invités à de nouveaux événements et utiliser une fonctionnalité de date intelligente pour proposer des suggestions proactives pour les créneaux de calendrier ouverts.

La planification est l’un des plus gros problèmes pour tous les utilisateurs de messagerie aujourd’hui, et OnMail vise à aider à atténuer ce stress », a déclaré Mikael Berner, co-fondateur et PDG d’OnMail. « Nous avons appliqué notre philosophie de conception OnMail de convivialité propre et simple pour créer un calendrier qui s’intègre naturellement à votre boîte de réception. Alors que le besoin d’événements et de réunions se fait sentir tout au long de votre journée, OnMail vous aide à gérer votre temps de manière transparente.

La nouvelle fonctionnalité de calendrier est également utilisable avec le service de messagerie dédié d’OnMail. OnMail est disponible avec une option gratuite et des comptes personnels (4,99 $ par mois) et professionnels (9,99 $ par mois).

