OnMobile mène un tour d’investissement de 13 millions de dollars à Chingari

OnMobile intégrera et distribuera sa plate-forme de jeu directe aux consommateurs, ONMO, sur l’application Chingari et collaborera sur d’autres intégrations de produits mobiles pour servir des millions d’utilisateurs.

Le fournisseur de solutions de divertissement mobile OnMobile Global Limited et l’application vidéo courte Chingari ont annoncé qu’OnMobile avait dirigé un tour de financement de 13 millions de dollars à Chingari. Cet investissement permettra à Chingari d’accélérer sa croissance de 56 millions d’utilisateurs à plus de 100 millions d’utilisateurs, a déclaré la société dans un communiqué. Dans le cadre de cet accord, OnMobile intégrera et distribuera sa plate-forme de jeu directe aux consommateurs, ONMO, sur l’application Chingari et collaborera sur d’autres intégrations de produits mobiles pour servir des millions d’utilisateurs. Chingari utilisera les fonds pour améliorer son portefeuille de contenus, embaucher les meilleurs talents et accélérer sa base d’utilisateurs croissante.

Les autres investisseurs qui ont participé à ce tour incluent Republic Labs US, Astarc Ventures, White Star Capital, India TV (Rajat Sharma), JPIN Venture Catalysts Ltd, ProfitBoard Ventures, Raghunandan G of Zolve (co-fondateur de TaxiForSure) et un grand family office fonds du Royaume-Uni. Plus tôt l’année dernière, Chingari avait levé 1,4 million de dollars auprès d’une série d’anges, dont Jasminder Gulati, FJ Labs (Fabrice Grinda), Angelist, iSeed d’Utsav Somani, Village Global et Blume Founders Fund.

«Nous sommes très enthousiastes à l’idée de cet investissement et de ce partenariat qui amène des millions d’utilisateurs au nouveau service de jeu ONMO tout en offrant une valeur commerciale immédiate et une portée accrue des utilisateurs aux deux sociétés», a déclaré François-Charles Sirois, président exécutif d’OnMobile, à propos du partenariat.

«L’équipe Chingari a conçu un produit formidable avec une fidélisation et une croissance des utilisateurs exceptionnelles. Les défis de format court de ONMO Gaming et les vidéos de forme courte de Chingari se complètent bien », a ajouté Krish Seshadri, PDG d’OnMobile.

«Nous n’aurions pas pu espérer un meilleur partenaire qu’OnMobile pour aider Chingari à incarner sa vision et devenir une application de contenu super média pour Bharat, et aider à engager un milliard d’Indiens. Avec nos visions alignées, ce partenariat promet d’être une collaboration gagnante », a déclaré Sumit Ghosh, co-fondateur et PDG de Chingari.

