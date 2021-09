ONOAYO ONO1 tombe à 211 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La recherche du meilleur projecteur pas cher sur Amazon est si difficile. Pourquoi? Eh bien, c’est parce qu’il y a tellement d’options là-bas. Mais ce n’est pas seulement le volume d’options qui pose problème. Des tonnes de projecteurs à bas prix sont vraiment très bons ! Avec tous ces choix et tant de modèles impressionnants, trouver le meilleur n’est pas une tâche facile. Heureusement pour vous, l’équipe . Deals est là pour vous aider.

Il y a une vente fantastique en cours sur Amazon que vous devez absolument vérifier. Les Projecteur home cinéma portable ONOAYO ONO1 est l’un de nos nouveaux modèles préférés. Il est idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur, et il possède des tonnes de fonctionnalités impressionnantes. Ce projecteur astucieux coûte 560 $, mais vous ne paierez pas autant si vous en achetez un maintenant. Amazon propose une double remise rare qui réduit le prix à seulement 211,48 $ !

Meilleur projecteur pas cher sur Amazon en ce moment

Nous avons testé un Projecteur home cinéma portable ONOAYO ONO1 depuis un bon moment maintenant. Il ne fait aucun doute que nous sommes impressionnés jusqu’à présent.

Maintenant, il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un projecteur de cinéma maison haut de gamme comme ceux qui coûtent des milliers. Au lieu de cela, c’est un excellent modèle de milieu de gamme qui vérifie à peu près toutes les cases que vous voudrez peut-être vérifier. Il est doté d’une belle lampe lumineuse de 9 500 lumens conçue pour durer 100 000 heures d’utilisation. Il prend également en charge la résolution Full HD 1080p et a un rapport de contraste de 12000:1. Ce modèle est idéal pour les films, les émissions de télévision, les sports et même les jeux vidéo.

Une fonctionnalité que les gens apprécieront vraiment est la prise en charge du Wi-Fi 5G. Cela signifie qu’il fonctionnera sur votre réseau Wi-Fi 1,4 GHz ou votre réseau 5 GHz. À quel point est-ce ennuyeux lorsque vous obtenez de nouveaux appareils qui ne prennent pas en charge la 5 GHz ? A noter également, l’ONOAYO ONO1 prend en charge le Bluetooth bidirectionnel. Cela signifie que vous pouvez diffuser de la vidéo à partir de votre smartphone tout en connectant le projecteur aux haut-parleurs Bluetooth.

À 560 $, le Projecteur home cinéma portable ONOAYO ONO1 est une proposition coûteuse. Mais une double remise rare réduit de 62% le prix. Cela signifie que vous ne paierez que 211,48 $ pour ce modèle aujourd’hui. C’est le meilleur projecteur pas cher sur Amazon en ce moment !

Faits rapides sur le projecteur ONOAYO ONO1

Le projecteur de cinéma maison portable ONOAYO ONO1 possède des fonctionnalités de pointe généralement réservées aux modèles haut de gamme. Un exemple est le Wi-Fi 5G, pour les connexions sans fil les plus rapides possibles et la prise en charge des routeurs Wi-Fi haut de gamme. vous pouvez vous connecter à des haut-parleurs Bluetooth pendant que vous diffusez des vidéos depuis votre téléphone ou votre ordinateur portable ! La résolution native Full HD 1080p vous offre une image cristalline sur votre mur ou votre écran de projecteur 9500 lumens de luminosité et un rapport de contraste de 12000:1 Projetez une image jusqu’à 300 pouces avec ce projecteur C’est le meilleur projecteur pas cher sur Amazon ! Idéal pour les films, les émissions de télévision, les sports et même les jeux. La correction trapézoïdale à 4 points garantit que votre image est parfaitement plate sur votre écran ou votre mur, même si le projecteur est incliné. durée de vie de la lampe Une garantie de satisfaction d’un an vous permet de retourner votre projecteur si vous n’êtes pas satisfait Ce modèle comprend également une garantie de réparation de trois ans et une assistance technique à vie

