Ons Jabeur arrache la place des trente-deuxièmes de finale à Rebecca Peterson

29/06/2021

Le à 13:45 CEST

Le joueur de tennis tunisien Ons Jabeur, numéro 24 de la WTA et tête de série numéro 21, a rempli les pronostics en gagnant par 6-2 et 6-1 dans une heure et une minute pour Rebecca Peterson, joueuse de tennis suédoise, numéro 60 de la WTA, lors de la soixante-quatrième de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la 30e de finale.

La Suédoise n’a pas du tout réussi à briser le service de son adversaire, tandis que Jabeur l’a fait 5 fois. De même, la joueuse tunisienne a réalisé un premier service de 53% et a commis une double faute, réussissant à remporter 82% des points de service, alors que l’efficacité de sa rivale était de 59%, elle a commis 3 doubles fautes et réalisé 48% des points de service.

En trente-deuxième de finale, le Tunisien se mesurera au vainqueur du match entre le joueur roumain Mihaela buzarnescu et l’américain Vénus William.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se produit entre le 21 juin et le 11 juillet sur le gazon extérieur. Lors de cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent et un total de 128 arrivent à la phase finale.Les joueurs sont issus de ceux classés directement, de ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et de ceux qui sont invités.