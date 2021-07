Ons Jabeur passe à la phase suivante de Wimbledon après avoir gagné en huitièmes de finale

07/05/2021

17:00 CEST

Le joueur tunisien Ons Jabeur, numéro 24 de la WTA et tête de série numéro 21, remportée par 5-7, 6-1 et 6-1 en une heure et quarante-quatre minutes au joueur de tennis polonais Iga Swiatek, numéro 9 de la WTA et tête de série numéro 7, en huitièmes de finale à Wimbledon. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, les quarts de finale.

Swiatek a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, tandis que la joueuse tunisienne l’a réussi 7 fois. De même, au premier service, Jabeur a été efficace à 61%, a commis 2 doubles fautes et a obtenu 63% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 46% d’efficacité, a commis 5 doubles fautes et a remporté 47% des points au service.

En quarts de finale, la joueuse de tennis tunisienne affrontera la Biélorusse Aryna Sabalenka, numéro 4 et tête de série numéro 2.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Lors de cette compétition un total de 237 joueurs de tennis s’affrontent et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux directement classés, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et les joueurs invités.